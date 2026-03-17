Вчителька витирала ноги об голову учня під регіт класу Київського ліцею: деталі
Вчителька витирала ноги об голову учня під регіт класу Київського ліцею: деталі

У ліцеї Києва вчителька принизила учня під час перерви. Інцидент зняли на відео, після перевірки педагог звільнилася.

17 березня 2026, 08:40
У Київському інженерному ліцеї стався інцидент між вчителькою та учнем. Під час перерви педагог дозволила собі принизливу поведінку щодо учня, яку зафіксовали на відео. На ньому видно, як вчителька імітує витирання взуття об голову підлітка, поки той збирає розсипані на підлозі речі.

Вчителька витирала ноги об голову учня. Фото: freepik

Як пише ТСН, на кадрах відео видно, що хлопець падає разом з коробкою. Наразі невідомо, чи він перечепився самостійно, чи його могли штовхнути однокласники. Коли учень почав збирати речі, вчителька підійшла до нього та кілька разів торкнулася його голови ногою, імітуючи рухи, ніби витирає взуття. У цей момент у класі було чути сміх інших школярів.

Інцидент стався 10 березня у кабінеті ліцею під час перерви в 10-му класі. Про це повідомив голова Дарницької районної державної адміністрації Олександр Ковтунов.

За його словами, після внутрішнього з’ясування обставин вчителька надала пояснення керівництву навчального закладу та написала заяву на звільнення. Відповідний наказ було видано за згодою сторін відповідно до законодавства. У районній адміністрації також зазначили, що скарг від учня або його батьків до адміністрації ліцею не надходило. Стан школяра задовільний, він продовжує навчання.

"Станом на 13 березня інцидент, який мав місце між учасниками освітнього процесу, вичерпано. За наявною інформацією сторони не мають взаємних претензій", — заявив Ковтунов.

Водночас обставини події можуть отримати правову оцінку. Адміністрація навчального закладу співпрацює з Національною поліцією України, яка має перевірити деталі інциденту. У Дарницькій РДА наголосили, що керівництво навчальних закладів зобов’язане реагувати на подібні ситуації відповідно до законодавства. За словами посадовців, у 2026 році інших випадків неналежної поведінки педагогів у районі не фіксували.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчитель помер після жахливого невдалого "жарту" учнів.

Також "Коментарі" писали, що в Києві хлопець напав на однокласника та вчительку з ножем.



Джерело: https://tsn.ua/exclusive/skandal-u-litseyi-kyyeva-vchytelka-vytyrala-nohy-ob-holovu-uchnia-pid-rehit-klasu-3041648.html
