Вчитель помер після жахливого невдалого "жарту" учнів

У штаті Джорджія в США трагічно загинув 40-річний учитель математики Джейсон Г’юз після невдалого розіграшу, який влаштували учні його школи. Інцидент стався ввечері 6 березня та шокував місцеву громаду, учнів і колег педагога.

У США учні випадково вбили вчителя Джейсона Г’юза під час розіграшу. Фото з відкритих джерел

Джейсон Г’юз працював учителем математики та тренером з гольфу в середній школі Норт-Голл у штаті Джорджія. За інформацією поліції, група з п’яти старшокласників приїхала до його будинку в місті Гейнсвілл, щоб здійснити популярний серед випускників розіграш та закидати подвір’я туалетним папером.

Коли вчитель вийшов на вулицю, підлітки спробували втекти на двох автомобілях. У цей момент Г’юз послизнувся на мокрій після дощу дорозі, впав і опинився перед пікапом, за кермом якого був 18-річний учень Джейден Раян Воллес.

Автомобіль наїхав на вчителя під час спроби втечі. Після інциденту водій та інші учні зупинилися і намагалися надати допомогу до прибуття рятувальників. Постраждалого госпіталізували, однак лікарям не вдалося врятувати його життя, після чого Джейсон Г’юз помер у лікарні.

Джейсон Г’юз та його сім'я

Поліція затримала Воллеса на місці події. Йому висунули звинувачення у вбивстві внаслідок ДТП та необережному керуванні транспортним засобом. За американським законодавством йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Ще чотирьох учнів Елайджу Тейта Овенса, Ейдена Гакса, Ану Кетрін Лук та Аріану Круз також заарештували. Їх звинувачують у незаконному проникненні на приватну територію та псуванні майна.

Трагедія сталася лише через кілька днів після того, як шкільний округ попередив учнів про небезпеку традиційних "випускних розіграшів", які останніми роками зайшли "надто далеко".

