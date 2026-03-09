logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Вчитель помер після жахливого невдалого "жарту" учнів
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчитель помер після жахливого невдалого "жарту" учнів

У США загинув 40-річний вчитель Джейсон Г’юз після невдалого розіграшу учнів.

9 березня 2026, 15:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У штаті Джорджія в США трагічно загинув 40-річний учитель математики Джейсон Г’юз після невдалого розіграшу, який влаштували учні його школи. Інцидент стався ввечері 6 березня та шокував місцеву громаду, учнів і колег педагога.

Вчитель помер після жахливого невдалого "жарту" учнів

У США учні випадково вбили вчителя Джейсона Г’юза під час розіграшу. Фото з відкритих джерел

Джейсон Г’юз працював учителем математики та тренером з гольфу в середній школі Норт-Голл у штаті Джорджія. За інформацією поліції, група з п’яти старшокласників приїхала до його будинку в місті Гейнсвілл, щоб здійснити популярний серед випускників розіграш та закидати подвір’я туалетним папером. 

Коли вчитель вийшов на вулицю, підлітки спробували втекти на двох автомобілях. У цей момент Г’юз послизнувся на мокрій після дощу дорозі, впав і опинився перед пікапом, за кермом якого був 18-річний учень Джейден Раян Воллес.

Автомобіль наїхав на вчителя під час спроби втечі. Після інциденту водій та інші учні зупинилися і намагалися надати допомогу до прибуття рятувальників. Постраждалого госпіталізували, однак лікарям не вдалося врятувати його життя, після чого Джейсон Г’юз помер у лікарні.

Вчитель помер після жахливого невдалого ”жарту” учнів - фото 2

Джейсон Г’юз та його сім'я

Поліція затримала Воллеса на місці події. Йому висунули звинувачення у вбивстві внаслідок ДТП та необережному керуванні транспортним засобом. За американським законодавством йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Ще чотирьох учнів Елайджу Тейта Овенса, Ейдена Гакса, Ану Кетрін Лук та Аріану Круз також заарештували. Їх звинувачують у незаконному проникненні на приватну територію та псуванні майна.

Трагедія сталася лише через кілька днів після того, як шкільний округ попередив учнів про небезпеку традиційних "випускних розіграшів", які останніми роками зайшли "надто далеко".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що підліток, який у столичній школі порізав вчительку та однокласника, піде під варту.

Також "Коментарі" писали, що в Києві хлопець напав на однокласника та вчительку з ножем.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://nypost.com/2026/03/09/us-news/family-of-georgia-teacher-killed-in-prank-gone-wrong-wants-charges-against-teens-dropped-to-prevent-a-separate-tragedy/
Теги:

Новини

Всі новини