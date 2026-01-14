За клопотанням ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури 14-річному мешканцю Київщини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави строком на 60 днів.

Підліток, який у столичній школі порізав вчительку та однокласника, піде під варту

Київська міська прокуратура повідомляє, що зараз хлопець перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців. Одразу після завершення лікування його доправлять до СІЗО.

Раніше повідомлялося, що 12 січня 2026 року зранку учень 9 класу прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину. Спочатку хлопець завдав кілька ударів ножем вчительці, а потім однокласнику.

Його дії кваліфіковано як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Оболонського УП поліції ГУ Нацполіції у м.Києві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час слідчих дій в телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування із ймовірно ворожими спецслужбами. Наразі тривають слідчі дії, зазначають у поліції.

У ЗМІ з’явилося ймовірне фото учня, який напав з ножем у школі Києва. Світлину оприлюднило "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела. Водночас офіційного підтвердження наразі немає, але на фото, наданих поліцією, теж прослідковуються схожі каска та фрагменти футболки з відповідним написом "Hitler Kaput".