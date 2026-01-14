По ходатайству ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры 14-летнему жителю Киевщины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога сроком на 60 дней.

Подросток, который в столичной школе изрезал учительницу и одноклассника, пойдет под стражу

Киевская городская прокуратура сообщает, что сейчас парень находится в больнице под наблюдением правоохранителей. Сразу после завершения лечения его доставят в СИЗО.

Ранее сообщалось , что 12 января 2026 года утром ученик 9 класса пришел в школу, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленных для совершения преступления. Сначала парень нанес несколько ударов ножом учительнице, а затем однокласснику.

Его действия квалифицированы как покушение на жизнь двух человек (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи Оболонского УП полиции ГУ Нацполиции в Киеве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время следственных действий в телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили переписку с предположительно враждебными спецслужбами. В настоящее время продолжаются следственные действия, отмечают в полиции.

В СМИ появилось возможное фото ученика, напавшего с ножом в школе Киева. Фотографию обнародовало "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники. В то же время, официального подтверждения пока нет, но на фото, предоставленных полицией, тоже прослеживаются похожие каска и фрагменты футболки с соответствующей надписью "Hitler Kaput".