Учитель умер после ужасной неудачной "шутки" учеников

В штате Джорджия в США трагически погиб 40-летний учитель математики Джейсон Хьюз после неудачного розыгрыша, устроенного учащимися его школы. Инцидент произошел вечером 6 марта и шокировал местную общину, учащихся и коллег педагога.

В США ученики случайно убили учителя Джейсона Хьюза во время розыгрыша. Фото из открытых источников

Джейсон Хьюз работал учителем математики и тренером по гольфу в средней школе Норт-Голл в штате Джорджия. По информации полиции, группа из пяти старшеклассников приехала в его дом в городе Гейнсвилл, чтобы совершить популярный среди выпускников розыгрыш и забрасывать двор туалетной бумагой.

Когда учитель вышел на улицу, подростки попытались скрыться на двух автомобилях. В этот момент Хьюз поскользнулся на мокрой после дождя дороге, упал и оказался перед пикапом, за рулем которого находился 18-летний ученик Джейден Райан Уоллес.

Автомобиль наехал на учителя при попытке побега. После инцидента водитель и другие ученики остановились и пытались оказать помощь в прибытии спасателей. Пострадавшего госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его жизнь, после чего Джейсон Хьюз скончался в больнице.

Джейсон Хьюз и его семья

Полиция задержала Уоллеса на месте происшествия. Ему предъявлены обвинения в убийстве в результате ДТП и неосторожном управлении транспортным средством. По американскому законодательству ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Еще четырех учеников Элайджа Тейта Оуэнса, Эйдена Хакса, Ану Кэтрин Лук и Ариану Круз также арестовали. Они обвиняются в незаконном проникновении на частную территорию и порче имущества.

Трагедия произошла лишь через несколько дней после того, как школьный округ предупредил учеников об опасности традиционных "выпускных розыгрышей", которые в последние годы зашли "слишком далеко".

