Учитель умер после ужасной неудачной "шутки" учеников
НОВОСТИ

Учитель умер после ужасной неудачной "шутки" учеников

В США погиб 40-летний учитель Джейсон Хьюз после неудачного розыгрыша учащихся.

9 марта 2026, 15:37
Автор:
avatar

Slava Kot

В штате Джорджия в США трагически погиб 40-летний учитель математики Джейсон Хьюз после неудачного розыгрыша, устроенного учащимися его школы. Инцидент произошел вечером 6 марта и шокировал местную общину, учащихся и коллег педагога.

Учитель умер после ужасной неудачной "шутки" учеников

В США ученики случайно убили учителя Джейсона Хьюза во время розыгрыша. Фото из открытых источников

Джейсон Хьюз работал учителем математики и тренером по гольфу в средней школе Норт-Голл в штате Джорджия. По информации полиции, группа из пяти старшеклассников приехала в его дом в городе Гейнсвилл, чтобы совершить популярный среди выпускников розыгрыш и забрасывать двор туалетной бумагой.

Когда учитель вышел на улицу, подростки попытались скрыться на двух автомобилях. В этот момент Хьюз поскользнулся на мокрой после дождя дороге, упал и оказался перед пикапом, за рулем которого находился 18-летний ученик Джейден Райан Уоллес.

Автомобиль наехал на учителя при попытке побега. После инцидента водитель и другие ученики остановились и пытались оказать помощь в прибытии спасателей. Пострадавшего госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его жизнь, после чего Джейсон Хьюз скончался в больнице.

Учитель умер после ужасной неудачной ”шутки” учеников - фото 2

Джейсон Хьюз и его семья

Полиция задержала Уоллеса на месте происшествия. Ему предъявлены обвинения в убийстве в результате ДТП и неосторожном управлении транспортным средством. По американскому законодательству ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Еще четырех учеников Элайджа Тейта Оуэнса, Эйдена Хакса, Ану Кэтрин Лук и Ариану Круз также арестовали. Они обвиняются в незаконном проникновении на частную территорию и порче имущества.

Трагедия произошла лишь через несколько дней после того, как школьный округ предупредил учеников об опасности традиционных "выпускных розыгрышей", которые в последние годы зашли "слишком далеко".

Источник: https://nypost.com/2026/03/09/us-news/family-of-georgia-teacher-killed-in-prank-gone-wrong-wants-charges-against-teens-dropped-to-prevent-a-separate-tragedy/
