Учительница вытирала ноги об голову ученика под хохот класса Киевского лицея: детали

Slava Kot
В Киевском инженерном лицее произошел инцидент между учительницей и учеником. Во время перерыва педагог позволила себе унизительное поведение по отношению к ученику, которое зафиксировали на видео. На нем видно, как учительница имитирует вытирание обуви о голову подростка, пока тот собирает рассыпанные на полу вещи.
Учительница вытирала ноги об голову ученика. Фото: freepik
Как пишет ТСН, на кадрах видео видно, что парень падает вместе с коробкой. Пока неизвестно, упал ли он самостоятельно или могли его толкнуть одноклассники. Когда ученик начал собирать вещи, учительница подошла к нему и несколько раз коснулась его головы ногой, имитируя движения, словно вытирает обувь. В этот момент в классе был слышен смех других школьников.
Инцидент произошел 10 марта в кабинете лицея во время перерыва в 10 классе. Об этом сообщил глава Дарницкой районной государственной администрации Александр Ковтунов.
По его словам, после внутреннего выяснения обстоятельств учительница дала объяснение руководству учебного заведения и написала заявление на увольнение. Соответствующий приказ был издан по соглашению сторон в соответствии с законодательством. В районной администрации также отметили, что жалоб от ученика или его родителей в администрацию лицея не поступало. Состояние школьника удовлетворительное, он продолжает обучение.
В то же время обстоятельства происшествия могут получить правовую оценку. Администрация учебного заведения сотрудничает с Национальной полицией Украины, которая должна проверить детали инцидента. В Дарницкой РГА отметили, что руководство учебных заведений обязано реагировать на подобные ситуации в соответствии с законодательством. По словам чиновников, в 2026 году другие случаи ненадлежащего поведения педагогов в районе не фиксировали.
