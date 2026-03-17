Учительница вытирала ноги об голову ученика под хохот класса Киевского лицея: детали

В Киевском инженерном лицее произошел инцидент между учительницей и учеником. Во время перерыва педагог позволила себе унизительное поведение по отношению к ученику, которое зафиксировали на видео. На нем видно, как учительница имитирует вытирание обуви о голову подростка, пока тот собирает рассыпанные на полу вещи.

Учительница вытирала ноги об голову ученика. Фото: freepik

Как пишет ТСН, на кадрах видео видно, что парень падает вместе с коробкой. Пока неизвестно, упал ли он самостоятельно или могли его толкнуть одноклассники. Когда ученик начал собирать вещи, учительница подошла к нему и несколько раз коснулась его головы ногой, имитируя движения, словно вытирает обувь. В этот момент в классе был слышен смех других школьников.

Инцидент произошел 10 марта в кабинете лицея во время перерыва в 10 классе. Об этом сообщил глава Дарницкой районной государственной администрации Александр Ковтунов.

По его словам, после внутреннего выяснения обстоятельств учительница дала объяснение руководству учебного заведения и написала заявление на увольнение. Соответствующий приказ был издан по соглашению сторон в соответствии с законодательством. В районной администрации также отметили, что жалоб от ученика или его родителей в администрацию лицея не поступало. Состояние школьника удовлетворительное, он продолжает обучение.

"По состоянию на 13 марта инцидент, имевший место между участниками образовательного процесса, исчерпан. По имеющейся информации стороны не имеют взаимных претензий", — заявил Ковтунов.

В то же время обстоятельства происшествия могут получить правовую оценку. Администрация учебного заведения сотрудничает с Национальной полицией Украины, которая должна проверить детали инцидента. В Дарницкой РГА отметили, что руководство учебных заведений обязано реагировать на подобные ситуации в соответствии с законодательством. По словам чиновников, в 2026 году другие случаи ненадлежащего поведения педагогов в районе не фиксировали.

