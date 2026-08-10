ВАКС пом'якшив запобіжний захід для ексголови ОП Єрмака: куди зможе виїжджати

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив прохання захисту колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака, який є підозрюваним у кримінальному провадженні. Судді переглянули умови запобіжного заходу та дозволили ексчиновнику залишати межі столиці для поїздок у визначені регіони країни.

Андрей Єрмак

Сторона захисту обґрунтувала необхідність таких переміщень участю підозрюваного у волонтерській ініціативі Національної асоціації адвокатів, спрямованій на підтримку українських захисників.

"Адвокати аргументують, що це для надання правової допомоги військовослужбовцям, — зазначають у Центрі протидії корупції, — у межах проєкту Національної асоціації адвокатів".

Відповідно до ухваленого рішення, колишній посадовець отримав право за погодженням із правоохоронними та судовими органами відвідувати Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Миколаївську, Херсонську та Харківську області, включаючи проїзд транзитом через інші регіони України.

Крім того, сторона звинувачення зафіксувала активність і з боку самого армійського командування.

"САП та НАБУ також стверджують, — додають у ЦПК, — про отримання листів від керівників військових частин в інтересах Єрмака".

Попри такі аргументи, представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виступили категорично проти розширення географії пересувань підозрюваного. Прокурор наголосив, що Єрмак займає лише адміністративну посаду в згаданій програмі.

"Прокурор САП заперечував проти задоволення клопотання, адже Єрмак керівник проєкту, а не безпосередній адвокат, — пояснюють у Центрі, — тому свою роль він міг виконувати і в Києві".

Зі свого боку, суд відхилив ще одне прохання адвокатів, яке стосувалося скасування технічного контролю за фігурантом.

"При цьому суд залишив на підозрюваному електронний браслет, — резюмують розслідувачі, — який захист також просив зняти".

Варто додати, що колишній керівник Офісу Президента є ключовим фігурантом справи НАБУ та САП. Правоохоронці інкримінують Андрію Єрмаку відмивання фінансових активів, здобутих незаконним шляхом, під час реалізації будівельного проєкту елітного комплексу “Династія”, розташованого в селищі Козин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що НАБУ та САП самотужки не зможуть викорінити корупцію в оборонній сфері України. Для цього потрібна спільна робота антикорупційних органів та Міністерства оборони, а також зміна самої системи закупівель. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу.