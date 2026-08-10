Буде біда: керівник САП назвав єдиний спосіб побороти корупцію в оборонці

НАБУ та САП самотужки не зможуть викорінити корупцію в оборонній сфері України. Для цього потрібна спільна робота антикорупційних органів та Міністерства оборони, а також зміна самої системи закупівель. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу.

Олександр Клименко. Фото: з відкритих джерел

За його словами, оборонний бюджет є величезним, а кількість закупівель настільки значна, що практично в кожній із них потенційно може виникати корупційний ризик.

"Чи можемо ми побороти корупцію в оборонці силами НАБУ і САП? Ні", — заявив Клименко.

Він пояснив, що антикорупційні органи можуть розслідувати конкретні злочини та показувати механізми, за якими працюють корупційні схеми. Однак запобігати їм на системному рівні має передусім саме Міністерство оборони.

За словами Клименка, нещодавно Міноборони вперше звернулося до НАБУ із проханням провести аналіз корупційних ризиків в оборонних закупівлях. Бюро надало відповідні напрацювання, однак тепер відомство має використати їх для зміни власних процедур.

Окремою проблемою залишається нестача людей у самих антикорупційних органах. Клименко зазначив, що НАБУ та САП бракує детективів і прокурорів, аби повноцінно розслідувати величезну кількість потенційних справ.

Водночас він навів простий приклад: якщо під час закупівлі дронів вимагають мільйонний "відкат", проблему потрібно вирішувати не лише кримінальним переслідуванням винних, а й зміною механізму проведення тендерів.

На думку керівника САП, необхідні прозорі конкурси та такі правила закупівель, за яких перемагатиме компанія, здатна запропонувати якісний товар за нижчою ціною.

Таким чином, боротьба з корупцією в оборонці має перейти від реагування на вже скоєні злочини до системного перекриття можливостей для зловживань.

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