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Будет беда: руководитель САП назвал единственный способ побороть коррупцию в оборонке

Глава САП признал, что антикоррупционные органы не способны самостоятельно контролировать огромный оборонный бюджет. Он призвал Минобороны изменить саму систему закупок

10 августа 2026, 15:48
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Кравцев Сергей

НАБУ и САП не смогут искоренить коррупцию в оборонной сфере Украины. Для этого необходима совместная работа антикоррупционных органов и Министерства обороны, а также изменение самой системы закупок. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в ходе брифинга.

Будет беда: руководитель САП назвал единственный способ побороть коррупцию в оборонке

Александр Клименко. Фото: из открытых источников

По его словам, оборонный бюджет огромный, а количество закупок настолько значительно, что практически в каждой из них потенциально может возникать коррупционный риск.

"Можем ли мы побороть коррупцию в оборонке силами НАБУ и САП? Нет", – заявил Клименко.

Он объяснил, что антикоррупционные органы могут расследовать конкретные преступления и показывать механизмы, по которым работают коррупционные схемы. Однако предотвращать их на системном уровне должно, прежде всего, именно Министерство обороны.

По словам Клименко, недавно Минобороны впервые обратилось в НАБУ с просьбой провести анализ коррупционных рисков в оборонных закупках. Бюро предоставило соответствующие разработки, однако теперь ведомство должно использовать их для изменения собственных процедур.

Отдельной проблемой остается нехватка людей в антикоррупционных органах. Клименко отметил, что НАБУ и САП не хватает детективов и прокуроров, чтобы полноценно расследовать огромное количество потенциальных дел.

В то же время, он привел простой пример: если при закупке дронов требуют миллионный "откат", проблему нужно решать не только уголовным преследованием виновных, но и изменением механизма проведения тендеров.

По мнению руководителя САП, необходимы прозрачные конкурсы и правила закупок, по которым будет побеждать компания, способная предложить качественный товар по более низкой цене.

Таким образом, борьба с коррупцией в защитнике должна перейти от реагирования на уже совершенные преступления к системному перекрытию возможностей для злоупотреблений.

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