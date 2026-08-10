ВАКС смягчил меру пресечения для экс-главы ОП Ермака: куда сможет выезжать

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил просьбу защиты бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака, подозреваемого в уголовном производстве. Судьи пересмотрели условия меры пресечения и разрешили эксчиновнику покидать пределы столицы для поездок в определенные регионы страны.

Андрей Ермак

Сторона защиты обосновала необходимость таких перемещений с участием подозреваемого в волонтерской инициативе Национальной ассоциации адвокатов, направленной на поддержку украинских защитников.

"Адвокаты аргументируют, что это для предоставления правовой помощи военнослужащим, – отмечают в Центре противодействия коррупции, – в рамках проекта Национальной ассоциации адвокатов".

В соответствии с принятым решением, бывшее должностное лицо получило право по согласованию с правоохранительными и судебными органами посещать Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую, Николаевскую, Херсонскую и Харьковскую области, включая проезд транзитом через другие регионы Украины.

Кроме того, сторона обвинения зафиксировала активность и со стороны армейского командования.

"САП и НАБУ также утверждают, – добавляют в ЦПК, – о получении писем от руководителей воинских частей в интересах Ермака".

Несмотря на такие аргументы, представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры выступили против расширения географии передвижений подозреваемого. Прокурор подчеркнул, что Ермак занимает только административную должность в данной программе.

"Прокурор САП возражал против удовлетворения ходатайства, ведь Ермак руководитель проекта, а не непосредственный адвокат, – объясняют в Центре, – поэтому свою роль он мог выполнять и в Киеве".

Со своей стороны суд отклонил еще одну просьбу адвокатов, которая касалась отмены технического контроля за фигурантом.

"При этом суд оставил на подозреваемом электронный браслет, — резюмируют расследователи, — который защита также просила снять".

Следует добавить, что бывший руководитель Офиса Президента является ключевым фигурантом дела НАБУ и САП. Правоохранители инкриминируют Андрею Ермаку отмывание финансовых активов, полученных незаконным путем, при реализации строительного проекта элитного комплекса "Династия", расположенного в поселке Козин.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что НАБУ и САП самостоятельно не смогут искоренить коррупцию в оборонной сфере Украины. Для этого необходима совместная работа антикоррупционных органов и Министерства обороны, а также изменение самой системы закупок. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в ходе брифинга.