ВАКС смягчил меру пресечения для экс-главы ОП Ермака: куда сможет выезжать

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Недилько Ксения
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил просьбу защиты бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака, подозреваемого в уголовном производстве. Судьи пересмотрели условия меры пресечения и разрешили эксчиновнику покидать пределы столицы для поездок в определенные регионы страны.
Андрей Ермак
Сторона защиты обосновала необходимость таких перемещений с участием подозреваемого в волонтерской инициативе Национальной ассоциации адвокатов, направленной на поддержку украинских защитников.
В соответствии с принятым решением, бывшее должностное лицо получило право по согласованию с правоохранительными и судебными органами посещать Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую, Николаевскую, Херсонскую и Харьковскую области, включая проезд транзитом через другие регионы Украины.
Кроме того, сторона обвинения зафиксировала активность и со стороны армейского командования.
Несмотря на такие аргументы, представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры выступили против расширения географии передвижений подозреваемого. Прокурор подчеркнул, что Ермак занимает только административную должность в данной программе.
Со своей стороны суд отклонил еще одну просьбу адвокатов, которая касалась отмены технического контроля за фигурантом.
Следует добавить, что бывший руководитель Офиса Президента является ключевым фигурантом дела НАБУ и САП. Правоохранители инкриминируют Андрею Ермаку отмывание финансовых активов, полученных незаконным путем, при реализации строительного проекта элитного комплекса "Династия", расположенного в поселке Козин.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что НАБУ и САП самостоятельно не смогут искоренить коррупцию в оборонной сфере Украины. Для этого необходима совместная работа антикоррупционных органов и Министерства обороны, а также изменение самой системы закупок. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в ходе брифинга.