В Росії шалена істерика: через що сходять з розума пропагандисти

Український журналіст Володимир Золкін заявив, що хвиля російської пропаганди щодо буцімто "таємних мирних домовленостей без участі України" є не наслідком реальних процесів, а емоційною реакцією Кремля на сакральні для України дати — річницю початку Революції Гідності.

Обговорення мирного плану без України

За його словами, російські пропагандисти зараз активно спотворюють публікації Politico, подаючи їх як "доказ" того, що Україна нібито втратила суб’єктність і всі рішення ухвалюються без Києва. У російських медіа та телеграм-каналах це подають як "реванш", намагаючись створити атмосферу тріумфу.

Проте, як стверджує Золкін, така інформаційна активність має просте пояснення: дати 19–21 листопада є болючими для Росії, адже нагадують про поразку Кремля під час Майдану. Тому росія намагається створити хоча б ілюзію вигоди чи успіху — реального або вигаданого — саме в цей період.

Також він наголошує, що будь-які спроби розхитувати ситуацію в Україні зараз працюють виключно на користь Москви. На тлі російської істерики, фейків та маніпуляцій у Кремлі очікують на повторення Майдану, але вже у своїх інтересах. Золкін закликає не підтримувати жодні сценарії, які можуть виглядати як внутрішнє протистояння, адже це лише підживлює ворога і його пропагандистські наративи.

