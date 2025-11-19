Украинский журналист Владимир Золкин заявил, что волна российской пропаганды относительно "тайных мирных договоренностей без участия Украины" является не следствием реальных процессов, а эмоциональной реакцией Кремля на сакральные даты — годовщину начала Революции Достоинства.

Обсуждение мирного плана без Украины

По его словам, российские пропагандисты сейчас активно искажают публикации Politico, преподнося их как "доказательство" того, что Украина якобы потеряла субъектность и все решения принимаются без Киева. В российских медиа и телеграмм-каналах это преподносят как "реванш", пытаясь создать атмосферу триумфа.

Однако, как утверждает Золкин, такая информационная активность имеет простое объяснение: даты 19–21 ноября болезненны для России, ведь напоминают о поражении Кремля во время Майдана. Поэтому Россия пытается создать хотя бы иллюзию выгоды или успеха — реального или вымышленного — именно в этот период.

Также он отмечает, что любые попытки расшатывать ситуацию в Украине сейчас работают исключительно в пользу Москвы. На фоне российской истерики, фейков и манипуляций в Кремле ожидают повторения Майдана, но уже в своих интересах. Золкин призывает не поддерживать никакие сценарии, которые могут выглядеть как внутреннее противостояние, ведь это лишь подпитывает врага и его пропагандистские нарративы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Администрация Дональда Трампа считает, что рамки будущего соглашения о завершении войны могут быть согласованы в ближайшие дни. По информации Politico, чиновник Белого дома заявил, что документ с ключевыми параметрами мира будет согласован сторонами до конца месяца, а возможно — уже в ближайшие дни. В Вашингтоне это называют "приближением к большому прорыву".