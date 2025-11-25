В Раді викрили масштабнішу схему, ніж у справі Міндіча: звідки щодня “капає” мільйон доларів

В Раді продовжують критикувати силові методи мобілізації в Україні. У Раді підрахували, що тіньові схеми приносять мільйон доларів чи євро щодня.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Георгій Мазурашу заявив, що ті всі "Міндічі" — просто дитячий садочок на фоні схематозу, який базується і процвітає на "бусифікації"… Це той величезний схематоз, який ігнорується, замовчується, прикривається, і який не хочуть “рубанути під корінь”, хоча це легко можна зробити одним рішенням, зазначив він.

Політик підрахував, що в Україні близько 200 ТЦК. За його словами, “порішати” питання в ТЦК для тих, неспроможний воювати, якого привезли насильно з вулиці обходиться в середньому в 5-15 тис. доларів чи євро.

“Якщо припустити, що в кожному з 200 ТЦК в день “рішали” би лише по одному випадку за “тарифом” 5 тис. дол. чи євро. Виходить 1 млн. Це за дуже-дуже скромними мінімальними підрахунками… Маємо 1371 день клятої повномасштабної агресії… Навіть якщо не враховувати частину 2022 року, а 1200 множимо на 1 млн = 1,2 млрд дол. чи євро. Це дуже мінімізована цифра, яку реально можна множити сміливо на десятки, якщо не більше…”, — розповів про масштаби “схематозу” політик.

Однак це лише частина масштабної схеми. Ще, за словами народного депутата, є “втеча з України”.

“Далі критичні наслідки “бусифікації” вже безпосередньо для Сил оборони. У тому числі великі фінансові втрати. І той же “армійський схематоз”, який реалізується також завдяки рабовласницьким підходам… Також через “бусифікацію” і закриті кордони ми втратили левову частку надходжень від заробітчан за кордоном (станом на 2021 рік це було приблизно 15 млрд дол. чи євро за рік, не кредити, а прямі інвестиції українських заробітчан в економіку рідної держави)”, — пояснив політик.

За його словами, держава втрачає десятки мільярдів доларів/євро через “бусифікацію”. А до цього ще й — суттєве зниження спроможності України чинити опір ворогам, падіння довіри і поваги громадян до влади і рідної держави, зменшення мотиваційних чинників.

