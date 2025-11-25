В Раді викрили масштабнішу схему, ніж у справі Міндіча: звідки щодня “капає” мільйон доларів

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Раді продовжують критикувати силові методи мобілізації в Україні. У Раді підрахували, що тіньові схеми приносять мільйон доларів чи євро щодня.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Георгій Мазурашу заявив, що ті всі "Міндічі" — просто дитячий садочок на фоні схематозу, який базується і процвітає на "бусифікації"… Це той величезний схематоз, який ігнорується, замовчується, прикривається, і який не хочуть “рубанути під корінь”, хоча це легко можна зробити одним рішенням, зазначив він.
Політик підрахував, що в Україні близько 200 ТЦК. За його словами, “порішати” питання в ТЦК для тих, неспроможний воювати, якого привезли насильно з вулиці обходиться в середньому в 5-15 тис. доларів чи євро.
Однак це лише частина масштабної схеми. Ще, за словами народного депутата, є “втеча з України”.
За його словами, держава втрачає десятки мільярдів доларів/євро через “бусифікацію”. А до цього ще й — суттєве зниження спроможності України чинити опір ворогам, падіння довіри і поваги громадян до влади і рідної держави, зменшення мотиваційних чинників.
