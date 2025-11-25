В Раде разоблачили более масштабную схему, чем в деле Миндича: откуда ежедневно "капает" миллион долларов

В Раде продолжают критиковать силовые методы мобилизации в Украине. В Раде подсчитали, что теневые схемы приносят миллион долларов или евро каждый день.

Народный депутат Георгий Мазурашу заявил, что те все "Миндичи" — просто детский садик на фоне базирующегося и процветающего на "бусификации" схематоза… Это тот огромный схематоз, который игнорируется, замалчивается, прикрывается, и который не хотят “рубить под корень”, хотя это легко можно сделать одним решением, отметил он

Политик подсчитал, что на Украине около 200 ТЦК. По его словам, "решать" вопрос в ТЦК для тех, кто не может воевать, которого привезли насильно с улицы обходится в среднем в 5-15 тыс. долларов или евро.

"Если предположить, что в каждом из 200 ТЦК в день "решали" бы только по одному случаю по "тарифу" 5 тыс. долл. или евро. Выходит 1 млн. Это по очень скромным минимальным подсчетам... Имеем 1371 день проклятой полномасштабной агрессии… Даже если не учитывать часть 2022 года, а 1200 умножаем на 1 млн = 1,2 млрд долл. или евро. Это очень минимизированная цифра, которую реально можно смело умножать на десятки, если не больше…”, — рассказал о масштабах “схематоза” политик.

Однако это только часть масштабной схемы. Еще, по словам народного депутата, есть "бегство из Украины".

"Далее критические последствия "бусификации" уже непосредственно для Сил обороны. В том числе большие финансовые потери. И тот же "армейский схематоз", который реализуется также благодаря рабовладельческим подходам... Также из-за "бусификации" и закрытых границ мы потеряли львиную долю поступлений от работников за границей (по состоянию на 2021 год это было примерно 15 млрд долл. или евро в год, не кредиты, а прямые инвестиции украинских работников в экономику родного государства)”, — пояснил политик.

По его словам, государство теряет десятки миллиардов долларов/евро из-за "бусификации". А до этого еще — существенное снижение способности Украины сопротивляться врагам, падение доверия и уважения граждан к власти и родному государству, уменьшение мотивационных факторов.

