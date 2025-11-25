В Раде разоблачили более масштабную схему, чем в деле Миндича: откуда ежедневно "капает" миллион долларов

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Раде продолжают критиковать силовые методы мобилизации в Украине. В Раде подсчитали, что теневые схемы приносят миллион долларов или евро каждый день.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народный депутат Георгий Мазурашу заявил, что те все "Миндичи" — просто детский садик на фоне базирующегося и процветающего на "бусификации" схематоза… Это тот огромный схематоз, который игнорируется, замалчивается, прикрывается, и который не хотят “рубить под корень”, хотя это легко можно сделать одним решением, отметил он
Политик подсчитал, что на Украине около 200 ТЦК. По его словам, "решать" вопрос в ТЦК для тех, кто не может воевать, которого привезли насильно с улицы обходится в среднем в 5-15 тыс. долларов или евро.
Однако это только часть масштабной схемы. Еще, по словам народного депутата, есть "бегство из Украины".
По его словам, государство теряет десятки миллиардов долларов/евро из-за "бусификации". А до этого еще — существенное снижение способности Украины сопротивляться врагам, падение доверия и уважения граждан к власти и родному государству, уменьшение мотивационных факторов.
