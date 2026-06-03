В Раді хапаються за голову: “терор в Україні вийшов на новий рівень”

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Кречмаровская Наталия
Поки влада розробляє реформу мобілізації в Україні продовжують виникати скандали з ТЦК.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що у Хмельницькому відбувся мітинг дітей біля ТЦК. Діти, за словами політика, вимагали відпустити 56-річного футбольного тренера, який у футбольній школі "Мрія" тренує близько 200 дітей та доглядає за 88-річною лежачою матір'ю, через що й має відстрочку.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що виконуючий обов'язки заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко зазначив, що військові ТЦК в рамках оповіщення мають право перевіряти громадський транспорт, квартири, місця роботи. Це, за його словами, прописано у постанові Кабміну №560.
Народний депутат Дмитро Разумков різко прокоментував таку заяву.
Політик наголосив, що заходити в приватну власність можуть за рішенням суду лише правоохоронні органи та відповідні на те уповноважені органи. ТЦКшники, як зазначив парламентар, такими органами не являються.