В Раді хапаються за голову: “терор в Україні вийшов на новий рівень”

Поки влада розробляє реформу мобілізації в Україні продовжують виникати скандали з ТЦК.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що у Хмельницькому відбувся мітинг дітей біля ТЦК. Діти, за словами політика, вимагали відпустити 56-річного футбольного тренера, який у футбольній школі "Мрія" тренує близько 200 дітей та доглядає за 88-річною лежачою матір'ю, через що й має відстрочку.

“Терор вже дійшло того рівня, коли це зачіпає навіть дітей. Так не має бути. Діти мають грати в футбол, дивитися мультики й вчитися, а не ходити на протести під ТЦК, щоб мати можливість це робити”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що виконуючий обов'язки заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко зазначив, що військові ТЦК в рамках оповіщення мають право перевіряти громадський транспорт, квартири, місця роботи. Це, за його словами, прописано у постанові Кабміну №560.

Народний депутат Дмитро Разумков різко прокоментував таку заяву.

“А я вважаю, що українські громадяни у ситуації незаконного проникнення в їх житло мають право застосовувати силу щодо людей, особливо зі зброєю, і захищати і своє життя, і свою приватну власність. І тоді хай не ображається, якщо його хлопці будуть отримувати непоганих лящей прямо на порогах квартир, будинків, а на них будуть спускати собак і піднімати на вила”, — зазначив народний депутат.

Політик наголосив, що заходити в приватну власність можуть за рішенням суду лише правоохоронні органи та відповідні на те уповноважені органи. ТЦКшники, як зазначив парламентар, такими органами не являються.



