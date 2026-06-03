В Раде хватаются за голову: "террор в Украине вышел на новый уровень"

Пока власти разрабатывают реформу мобилизации в Украине, продолжают возникать скандалы с ТЦК.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в Хмельницком прошел митинг детей возле ТЦК. Дети, по словам политика, требовали отпустить 56-летнего футбольного тренера, который в футбольной школе "Мрия" тренирует около 200 детей и ухаживает за 88-летней матерью, из-за чего и имеет отсрочку.

"Террор уже дошел до того уровня, когда это затрагивает даже детей. Так не должно быть. Дети должны играть в футбол, смотреть мультики и учиться, а не ходить на протесты под ТЦК, чтобы иметь возможность это делать", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что исполняющий обязанности заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко отметил, что военные ТЦК в рамках оповещения имеют право проверять общественный транспорт, квартиры, места работы. Это, по его словам, прописано в постановлении Кабмина №560.

Народный депутат Дмитрий Разумков резко прокомментировал такое заявление.

"А я считаю, что украинские граждане в ситуации незаконного проникновения в их жилье вправе применять силу по отношению к людям, особенно с оружием, и защищать и свою жизнь, и свою частную собственность. И тогда пусть не обижается, если его ребята будут получать неплохих лящей прямо на порогах квартир, домов, а на них будут спускать собак и поднимать на вилы”, — отметил народный депутат.

Политик подчеркнул, что заходить в частную собственность могут по решению суда только правоохранительные органы и соответствующие уполномоченные органы. ТЦКшники, как отметил парламентарий, такими органами не являются.



