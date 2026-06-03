В Раде хватаются за голову: "террор в Украине вышел на новый уровень"

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Кречмаровская Наталия
Пока власти разрабатывают реформу мобилизации в Украине, продолжают возникать скандалы с ТЦК.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в Хмельницком прошел митинг детей возле ТЦК. Дети, по словам политика, требовали отпустить 56-летнего футбольного тренера, который в футбольной школе "Мрия" тренирует около 200 детей и ухаживает за 88-летней матерью, из-за чего и имеет отсрочку.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что исполняющий обязанности заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко отметил, что военные ТЦК в рамках оповещения имеют право проверять общественный транспорт, квартиры, места работы. Это, по его словам, прописано в постановлении Кабмина №560.
Народный депутат Дмитрий Разумков резко прокомментировал такое заявление.
Политик подчеркнул, что заходить в частную собственность могут по решению суда только правоохранительные органы и соответствующие уполномоченные органы. ТЦКшники, как отметил парламентарий, такими органами не являются.