В Афганістані спалили близько 600 музичних інструментів – таліби посилили заборону на музику

В Афганістані представники руху "Талібан" знищили близько 600 музичних інструментів. Про це повідомляє Afganistan International.

Вогонь проти культури: у Афганістані таліби публічно спалили сотні музичних інструментів

За даними видання, у провінції Парван було спалено приблизно 500 інструментів, які протягом року вилучала так звана "поліція моралі" у різних районах регіону. У сусідній провінції Лагман місцева влада заявила про знищення ще понад 100 інструментів.

Зазначається, що після конфіскації інструментів спеціальна комісія руху організувала їх публічне спалення. Серед знищеного – гармошки, табли, томбаки, дафи, а також гучномовці й інша звукова апаратура.

Масове знищення інструментів стало частиною ширшої кампанії проти музики, яку таліби проводять після повернення до влади у серпні 2021 року. Відтоді в країні заборонено виробництво, виконання та прослуховування музики. За останні роки було затримано десятки людей за створення або трансляцію музичного контенту.

Крім того, заборона поширюється на готелі, громадські заходи та освітні заклади. Із системи освіти вилучено факультети образотворчого мистецтва. Таким чином влада фактично ліквідує публічний музичний простір у країні.

Афганістан має багату музичну традицію, що поєднує народні та класичні інструменти. Знищення інструментів означає не лише втрату матеріальних цінностей, а й удар по культурній спадщині країни. Публічні спалення стали символом жорсткої політики контролю над культурним життям.

За повідомленнями місцевих джерел, вилучення інструментів тривало протягом року, після чого їх централізовано знищили. Це вже не перший випадок масового спалення музичних предметів у регіонах, підконтрольних руху.

