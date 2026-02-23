В Афганистане сожгли около 600 музыкальных инструментов – талибы усилили запрет на музыку

В Афганистане представители движения Талибан уничтожили около 600 музыкальных инструментов. Об этом сообщает Afganistan International.

Огонь против культуры: в Афганистане талибы публично сожгли сотни музыкальных инструментов

По данным издания, в провинции Парван было сожжено около 500 инструментов, которые в течение года изымала так называемая "полиция морали" в разных районах региона. В соседней провинции Лагман местные власти заявили об уничтожении еще более 100 инструментов.

После конфискации инструментов специальная комиссия движения организовала их публичное сожжение. Среди уничтоженного – гармошки, табли, томбаки, дафы, а также громкоговорители и другая звуковая аппаратура.

Массовое уничтожение инструментов стало частью более широкой кампании против музыки , которую талибы проводят по возвращении к власти в августе 2021 года. С тех пор в стране запрещено производство, исполнение и прослушивание музыки. За последние годы были задержаны десятки человек за создание или трансляцию музыкального контента.

Кроме того, запрет распространяется на гостиницы, общественные мероприятия и учебные заведения. Из системы образования изъяты факультеты изобразительного искусства. Таким образом, власть фактически ликвидирует публичное музыкальное пространство в стране.

Афганистан обладает богатой музыкальной традицией, объединяющей народные и классические инструменты. Уничтожение инструментов означает не только потерю материальных ценностей, но удар по культурному наследию страны. Публичные сожжения стали символом жесткой политики контроля за культурной жизнью.

По сообщениям местных источников, извлечение инструментов продолжалось в течение года, после чего их централизованно уничтожили. Это уже не первый случай массового сожжения музыкальных предметов в регионах, подконтрольных движению.

