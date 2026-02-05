Усик у центрі скандалу: фото зі спортсменом, який підтримує війну проти України

Український боксер Олександр Усик опинився в центрі публічного обговорення після появи в мережі його спільної фотографії з російськими боксерами. Один із них — Артур Бетербієв, який неодноразово публічно висловлював підтримку главі Чечні Рамзану Кадирову та фігурує в переліках спортсменів, що схвалюють агресію РФ проти України.

Усик та Артур Бетербієв у центрі обговорення

Фотографія активно поширюється російськими медіа та телеграм-каналами. У публікаціях її подають як приклад "єдності спорту поза політикою", використовуючи знімок у пропагандистському контексті.

Станом на цей момент Усик публічно не коментував ситуацію. Водночас у соцмережах та публічному просторі з’являється дедалі більше запитань щодо обставин фото та позиції спортсмена, зважаючи на його публічний статус і символічну роль для України під час війни.

