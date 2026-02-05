Усик в центре скандала: фото со спортсменом, поддерживающим войну против Украины

Украинский боксер Александр Усик оказался в центре публичного обсуждения после появления в сети совместной фотографии с российскими боксерами. Один из них — Артур Бетербиев , неоднократно публично выражавший поддержку главе Чечни Рамзану Кадырову и фигурирующий в списках спортсменов, одобряющих агрессию РФ против Украины.

Усик и Артур Бетербиев в центре обсуждения

Фотография активно распространяется по российским медиа и телеграмм-каналам. В публикациях ее подают в качестве примера "единства спорта вне политики", используя снимок в пропагандистском контексте.

На данный момент Усик публично не комментировал ситуацию. В то же время в соцсетях и публичном пространстве появляется все больше вопросов об обстоятельствах фото и позиции спортсмена, учитывая его публичный статус и символическую роль для Украины во время войны.

