«Брат» на фронті: промова Путіна на году єдності

Ткачова Марія
Володимир Путін взяв участь у церемонії відкриття Года єдності народів Росії та виступив із промовою, присвяченою історії формування багатонаціональної держави.
Путін про єдність завдяки війні
У своєму виступі Путін назвав російський народ "молодим і пасіонарним", а також заявив, що багатонаціональна Росія формувалася шляхом приєднання різних народів за умови "повного поваги до їхньої культури, традицій і духовних цінностей". За його словами, саме це стало основою для формування спільних базових цінностей у країні, попри зовнішні культурні відмінності між народами.
Окрему частину промови Путін присвятив війні проти України, використовуючи офіційне формулювання "спеціальна воєнна операція". Він заявив, що російські військові на фронті, незалежно від етнічного походження чи релігії, звертаються один до одного словом "брат", що, за його словами, є проявом "непереможної єдності".
На завершення виступу президент РФ офіційно оголосив Год єдності народів Росії відкритим та привітав учасників заходу. Повний текст промови опублікований на сайті Кремля.