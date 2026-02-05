Володимир Путін взяв участь у церемонії відкриття Года єдності народів Росії та виступив із промовою, присвяченою історії формування багатонаціональної держави.

Путін про єдність завдяки війні

У своєму виступі Путін назвав російський народ "молодим і пасіонарним", а також заявив, що багатонаціональна Росія формувалася шляхом приєднання різних народів за умови "повного поваги до їхньої культури, традицій і духовних цінностей". За його словами, саме це стало основою для формування спільних базових цінностей у країні, попри зовнішні культурні відмінності між народами.

Окрему частину промови Путін присвятив війні проти України, використовуючи офіційне формулювання "спеціальна воєнна операція". Він заявив, що російські військові на фронті, незалежно від етнічного походження чи релігії, звертаються один до одного словом "брат", що, за його словами, є проявом "непереможної єдності".

На завершення виступу президент РФ офіційно оголосив Год єдності народів Росії відкритим та привітав учасників заходу. Повний текст промови опублікований на сайті Кремля.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські співаки Філіп Кіркоров та Микола Басков взяли участь у рекламі трансграничної платіжної екосистеми A7, створеної для обходу фінансових санкцій США та ЄС. Про це повідомляє The Financial Times.

За даними видання, A7 вийшла на ринок так званих фінансових сурогатів для фізичних осіб — паперових векселів, які зовні нагадують ігрові гроші. На них зображені хмарочоси "Москва-Сіті" — району, де раніше працювали криптообмінники Garantex, закриті США у 2024 році за обхід санкцій та відмивання коштів. Механізм роботи виглядає так: турист за кордоном стирає захисний шар на векселі, отримує QR-код і надсилає його телеграм-боту. Після цього кур’єр доставляє готівкову валюту за вказаною адресою. Наразі схема діє в Дубаї (дирхами) та Стамбулі (долари), а також дозволяє отримати стейблкоїн A7A5.

