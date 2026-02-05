«Брат» на фронте: речь Путина в честь года единства

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Года единства народов России и выступил с речью, посвященной истории формирования многонационального государства.
Путин про единство благодаря войне
В своем выступлении Путин назвал русский народ "молодым и пассионарным", а также заявил, что многонациональная Россия формировалась путем присоединения разных народов при условии "полного уважения к их культуре, традициям и духовным ценностям". По его словам, именно это стало основой для формирования общих базовых ценностей в стране, невзирая на внешние культурные различия между народами.
Отдельную часть речи Путин посвятил войне против Украины, используя официальную формулировку "специальная военная операция". Он заявил, что русские военные на фронте, независимо от этнического происхождения или религии, обращаются друг к другу словом "брат", что, по его словам, является проявлением "непобедимого единства".
В завершение выступления президент РФ официально объявил Год единства народов России открытым и приветствовал участников мероприятия. Полный текст речи опубликован на сайте Кремля.