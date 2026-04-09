Умови в ТЦК на Чернігівщині шокують: як це пояснили в обласному терцентрі

До ТЦК виникає все більше питань — у полі зору народних депутатів та посадовців і силова мобілізація з побиттям, і корупційні скандали, і умови утримання мобілізованих у приміщеннях.

Народний депутат Олексій Гончаренко раніше розповідав про жахливі умови в Білоцерківському ТЦК. Також показав стан ТЦК у Прилуках Чернігівської області.

“Це умови, в яких знаходяться люди в ТЦК в Прилуках. Вчора на ТСК розбирали кейс з умовами в Білоцерківському РТЦК — нам сказали, що це там ремонт такий. В Прилуках теж ремонт? Ну як це можливо? Обов’язково і з цим будемо розбиратися”, зазначив він.

У Чернігівському обласному ТЦК повідомили, що це неправда.

“Telegram-канали, які спеціалізуються на хайпових новинах про так званий “спротив мобілізації”, вкотре поширюють цинічну неправду та маніпулятивний контент, спрямований на дискредитацію Збройних Сил України і підрив довіри до заходів мобілізації”, — зазначили в терцентрі.

В офіційному коментарі зауважили, що в мережі інтернет поширюється відео з недостовірною інформацією щодо нібито “неналежних умов” у приміщенні Прилуцького районного ТЦК.

“Офіційно повідомляємо: вказане у відео приміщення не має жодного відношення до Прилуцького РТЦК та СП, а сам матеріал є фейковим та має ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дискредитацію Збройних Сил України та зрив мобілізаційних заходів”, — наголосили в обласному терцентрі.

