Условия в ТЦК в Черниговской области шокируют: как это объяснили в областном терцентре

К ТЦК возникает все больше вопросов — в поле зрения народных депутатов и чиновников и силовая мобилизация с избиением, и коррупционные скандалы, и условия содержания мобилизованных в помещениях.

Народный депутат Алексей Гончаренко ранее рассказывал об ужасающих условиях в Белоцерковском ТЦК. Также показал состояние ТЦК в Прилуках Черниговской области.

"Это условия, в которых находятся люди в ТЦК в Прилуках. Вчера на ВСК разбирали кейс с условиями в Белоцерковском РТЦК — нам сказали, что это ремонт такой. В Прилуках тоже ремонт? Ну как это возможно? Обязательно и с этим будем разбираться", отметил он.

В Черниговском областном ТЦК сообщили, что это неправда.

"Telegram-каналы, специализирующиеся на хайповых новостях о так называемом "сопротивлении мобилизации", в который раз распространяют циничную ложь и манипулятивный контент, направленный на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и подрыв доверия к мерам мобилизации", — отметили в терцентре.

В официальном комментарии отметили, что в сети интернет распространяется видео с недостоверной информацией о якобы "ненадлежащих условиях" в помещении Прилукского районного ТЦК.

"Официально сообщаем: указанное в видео помещение не имеет никакого отношения к Прилуцкому РТЦК и СП, а сам материал фейковый и имеет признаки целенаправленной информационно-психологической операции, направленной на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и срыв мобилизационных мероприятий", — отметили в областном терцентре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепка Безуглая рассказала о "крышевании" ТЦК.



