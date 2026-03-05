«Укрпошта» відмовилася розкрити зарплату Смілянського за перші 5 років роботи, посилаючись на закон

АТ "Укрпошта" надало відповідь на запит порталу "Коментарі" щодо доходів Генерального директора компанії Ігоря Смілянського у період з 2016 по 2025 рік. У компанії пояснили специфіку формування виплат та причини ненадання даних за значний проміжок часу.

Ігор Смілянський

У відповіді зазначається, що фінансування виплат очільнику компанії не здійснюється безпосередньо з бюджету:

"Заробітна плата генерального директора Укрпошти нараховується за рахунок частки доходу, який одержаний Укрпоштою в результаті господарської діяльності", — наголосили у відомстві.

Щодо запиту на надання інформації в річній динаміці, починаючи з 2016 року, "Укрпошта" відмовила у розкритті цифр за період до вересня 2021 року. Представники компанії пояснили це змінами в законодавстві:

"Інформація щодо розміру оплати праці керівника господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі, не була віднесена до публічної інформації до прийняття 08 вересня 2021 року Закону України №1723-ІХ".

У компанії резюмували, що оскільки норми закону про доступ до публічної інформації "не мають зворотної дії в часі", правових підстав для оприлюднення доходів Смілянського за період з 2016 по 08 вересня 2021 року наразі немає. Дані за період після вересня 2021 року та прогнозні показники на 2025 рік у наданому фрагменті відповіді також не були деталізовані.

Аналіз структури доходів Ігоря Смілянського (2021–2025 рр.)





Надане зображення є офіційною статистикою виплат генеральному директору АТ "Укрпошта". Основною особливістю цих даних є абсолютна стабільність усіх показників протягом п’яти років.

Протягом усього періоду (включаючи прогноз на 2025 рік) посадовий оклад залишається незмінним і становить 843 000,00 грн на місяць. До окладу щомісячно додається 15% "надбавки в умовах режимних обмежень". Ця сума також є фіксованою — 126 450,00 грн.

Сукупний місячний дохід складає 969 450,00 грн. Графік демонструє відсутність індексації або зміни преміальної частини, що може свідчити про те, що у відповіді вказані саме "гарантовані" виплати згідно з контрактом, без урахування можливих змінних бонусів за результатами року.

Виходячи з місячного доходу у 969,45 тис. грн, річна заробітна плата гендиректора (без урахування додаткових премій, якщо такі передбачені) становить приблизно 11,63 мільйона гривень.

Дані свідчать про те, що незважаючи на повномасштабну війну та економічні зміни в країні, рівень оплати праці керівника "Укрпошти" був зафіксований на рівні 2021 року і залишається незмінним до 2025 року включно.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський потрапив у черговий скандал через різкі висловлювання на адресу українців, які працюють за мінімальну заробітну плату (8647 грн у 2026 році). Реагуючи на критику власного доходу в 700 тис. грн у мережі Threads, посадовець заявив, що не розуміє людей, які залишаються на низькооплачуваних посадах.