«Укрпочта» отказалась раскрыть зарплату Смелянского за первые 5 лет работы, ссылаясь на закон

АО "Укрпочта" предоставило ответ на запрос портала "Комментарии" о доходах Генерального директора компании Игоря Смелянского в период с 2016 по 2025 год. В компании объяснили специфику формирования выплат и причин непредоставления данных за значительный промежуток времени.

Игорь Смелянский

В ответе отмечается, что финансирование выплат руководителю компании не осуществляется непосредственно из бюджета:

"Заработная плата генерального директора "Укрпочты" начисляется за счет доли дохода, полученного "Укрпочтой" в результате хозяйственной деятельности", — отметили в ведомстве.

По запросу на предоставление информации в годовой динамике, начиная с 2016 года, "Укрпочта" отказала в раскрытии цифр за период до сентября 2021 года. Представители компании объяснили это изменениями в законодательстве:

"Информация о размере оплаты труда руководителя хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50 процентов акций принадлежат государству, не была отнесена к публичной информации до принятия 08 сентября 2021 Закона Украины №1723-ІХ".

В компании резюмировали, что поскольку нормы закона о доступе к публичной информации "не имеют обратного действия во времени", правовых оснований для обнародования доходов Смелянского за период с 2016 по 08 сентября 2021 пока нет. Данные за период после сентября 2021 г. и прогнозные показатели на 2025 год в предоставленном фрагменте ответа также не были детализированы.

Анализ структуры доходов Игоря Смелянского (2021-2025 гг.)





Представленное изображение является официальной статистикой выплат генеральному директору АО "Укрпочта". Основной особенностью данных является абсолютная стабильность всех показателей в течение пяти лет.

В течение всего периода (включая прогноз на 2025 год) должностной оклад остается неизменным и составляет 843 000,00 грн. в месяц. К окладу ежемесячно прибавляется 15% "надбавки в условиях режимных ограничений". Эта сумма также фиксированная — 126 450,00 грн.

Совокупный месячный доход составляет 969450,00 грн. График демонстрирует отсутствие индексации или изменения премиальной части, что может свидетельствовать о том, что в ответе указаны именно "гарантированные" выплаты согласно контракту, без учета возможных переменных бонусов по итогам года.

Исходя из месячного дохода в 969,45 тыс. грн, годовая заработная плата гендиректора (без учета дополнительных премий, если таковые предусмотрены) составляет примерно 11,63 миллиона гривен.

Данные свидетельствуют о том, что, несмотря на полномасштабную войну и экономические изменения в стране, уровень оплаты труда руководителя "Укрпочты" был зафиксирован на уровне 2021 года и остается неизменным до 2025 года включительно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский попал в очередной скандал из-за резких высказываний в адрес украинцев, работающих за минимальную заработную плату (8647 грн в 2026 году). Реагируя на критику собственного дохода в 700 тыс. грн в сети Threads, чиновник заявил, что не понимает людей, которые остаются на низкооплачиваемых должностях.