Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський публічно визнав помилку щодо резонансного допису в соцмережах, створеного у колаборації з відомим брендом одягу. Він зазначив, що компанія не врахувала "важливий контекст чутливої теми", зокрема обговорення скандалу з плівками Епштейна та дискусії щодо змін у законодавстві про вік згоди.

Укрпошта припиняє співпрацю з відомим брендом через скандальний контекст

"В цьому контексті було прийнято невірне рішення, і я це визнаю", — наголосив очільник компанії, додавши, що станом на сьогодні співпрацю з брендом припинено.

Попри цей інцидент, Смілянський підкреслив, що Укрпошта продовжить працювати з молодіжними брендами для розширення аудиторії. Водночас він різко відреагував на критику дописувачів щодо віку працівників пошти, назвавши такі зауваження проявом ейджизму.

"У сучасній європейській країні такі дописи — це ейджизм. Хто не вивчив англійську — дискримінація за віком. Тому в гонитві за хайпом не варто втрачати людяність і повагу до старших", — заявив гендиректор.

Наприкінці звернення Смілянський перепросив перед тими, для кого ця тема є сферою щоденної відповідальності: "Як генеральний директор Укрпошти — прошу вибачення від свого імені та від імені команди".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що національний поштовий оператор "Укрпошта" опинився в епіцентрі чергового скандалу через рекламну кампанію до Дня святого Валентина. Приводом для обурення став спільний фотопроєкт із брендом одягу, що спеціалізується на відвертих зйомках.

Користувачі соцмереж різко відреагували на використання в промо-матеріалах образу "сексуалізованої школярки". Критика в Instagram була миттєвою: підписники зауважили, що такий креатив є недоречним, і прогнозували швидке видалення контенту. "Зараз будете видаляти та вибачатись", — зазначали автори коментарів.