Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский публично признал ошибку относительно резонансного сообщения в соцсетях, созданного в коллаборации с известным брендом одежды. Он отметил, что компания не учла "важный контекст чувствительной темы", в частности, обсуждение скандала с пленками Эпштейна и дискуссии об изменениях в законодательстве о возрасте согласия.

Укрпочта прекращает сотрудничество с известным брендом из-за скандального контекста

"В этом контексте было принято неверное решение, и я это признаю", — подчеркнул глава компании, добавив, что по состоянию на сегодняшний день сотрудничество с брендом прекращено.

Несмотря на инцидент, Смилянский подчеркнул, что Укрпочта продолжит работать с молодежными брендами для расширения аудитории. В то же время он резко отреагировал на критику корреспондентов по поводу возраста работников почты, назвав такие замечания проявлением эйджизма.

"В современной европейской стране такие сообщения — это эйджизм. Кто не выучил английский – дискриминация по возрасту. Поэтому в погоне за хайпом не стоит терять человечность и уважение к старшим", — заявил гендиректор.

В конце обращения Смилянский извинился перед теми, для кого эта тема является сферой ежедневной ответственности: "Как генеральный директор Укрпочты — прошу прощения от своего имени и от имени команды".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что национальный почтовый оператор "Укрпочта" оказался в эпицентре очередного скандала из-за рекламной кампании ко Дню святого Валентина. Поводом для возмущения стал общий фотопроект с брендом одежды, специализирующимся на откровенных съемках.

Пользователи соцсетей резко отреагировали на использование в промоматериалах образа "сексуализированной школьницы". Критика в Instagram была мгновенной: подписчики заметили, что такой креатив неуместен, и прогнозировали быстрое удаление контента. "Сейчас будете удалять и извиняться", — отмечали авторы комментариев.