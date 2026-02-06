logo_ukra

«Укрпошта» потрапила в скандал через «сексуальну школярку» в рекламі до Дня закоханих

«Зараз будете видаляти та вибачатись»: соцмережі розкритикували кампейн «Укрпошти» з брендом відвертого одягу

6 лютого 2026, 23:18
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Національний поштовий оператор "Укрпошта" опинився в епіцентрі чергового скандалу через рекламну кампанію до Дня святого Валентина. Приводом для обурення став спільний фотопроєкт із брендом одягу, що спеціалізується на відвертих зйомках.

«Укрпошта» потрапила в скандал через «сексуальну школярку» в рекламі до Дня закоханих

«Укрпошта» потрапила в скандал через «сексуальну школярку» в рекламі до Дня закоханих

«Укрпошта» потрапила в скандал через «сексуальну школярку» в рекламі до Дня закоханих - фото 2

Користувачі соцмереж різко відреагували на використання в промо-матеріалах образу "сексуалізованої школярки". Критика в Instagram була миттєвою: підписники зауважили, що такий креатив є недоречним, і прогнозували швидке видалення контенту. "Зараз будете видаляти та вибачатись", — зазначали автори коментарів.

«Укрпошта» потрапила в скандал через «сексуальну школярку» в рекламі до Дня закоханих - фото 2
«Укрпошта» потрапила в скандал через «сексуальну школярку» в рекламі до Дня закоханих - фото 2

Реакція компанії не забарилася, проте була реалізована без офіційної комунікації. Світлину з акаунту пошти видалили, а саму публікацію відредагували, прибравши згадки про провокативні фото. Як зазначають очевидці, видалення відбулося "без жодних притомних пояснень чи вибачень".

«Укрпошта» потрапила в скандал через «сексуальну школярку» в рекламі до Дня закоханих - фото 2

Фото, яке було видалене. Скриншот

Наразі скандальний пост залишився лише на сторінці бренду одягу, тоді як "Укрпошта" фактично дистанціювалася від проєкту після розголосу. Користувачі продовжують обговорювати межу між "сміливим маркетингом" та відвертим несмаком у державних компаніях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що витрати Укрпошти на новий логотип спричинили гучну дискусію у суспільстві. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що державна компанія заплатила 600 тисяч гривень за оновлення логотипу, а загалом на ребрендинг планувалося витратити 1,2 мільйона гривень. За його словами, це виглядає особливо цинічно на тлі війни, фінансових проблем підприємства та низьких зарплат працівників.



