«Укрпочта» попала в скандал из-за «сексуальной школьницы» в рекламе ко Дню влюбленных
«Укрпочта» попала в скандал из-за «сексуальной школьницы» в рекламе ко Дню влюбленных

«Сейчас будете удалять и извиняться»: соцсети подвергли критике компейн «Укрпочты» с брендом откровенной одежды

6 февраля 2026, 23:18
Национальный почтовый оператор "Укрпочта" оказался в эпицентре очередного скандала из-за рекламной кампании ко Дню святого Валентина. Поводом для возмущения стал общий фотопроект с брендом одежды, специализирующимся на откровенных съемках.

Пользователи соцсетей резко отреагировали на использование в промоматериалах образа "сексуализированной школьницы". Критика в Instagram была мгновенной: подписчики заметили, что такой креатив неуместен, и прогнозировали быстрое удаление контента. "Сейчас будете удалять и извиняться", — отмечали авторы комментариев.

Реакция компании не заставила себя ждать, однако была реализована без официальной коммуникации. Фотографию из аккаунта почты удалили, а саму публикацию отредактировали, убрав упоминания о провокационных фото. Как отмечают очевидцы, удаление произошло "без сознания или извинений".

Фото, которое было удалено. Скриншот

Пока скандальный пост остался лишь на странице бренда одежды, тогда как "Укрпочта" фактически дистанцировалась от проекта после огласки. Пользователи продолжают обсуждать границу между "смелом маркетингом" и откровенной безвкусицей в государственных компаниях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что расходы Укрпочты на новый логотип повлекли за собой громкую дискуссию в обществе. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что государственная компания заплатила 600 тысяч гривен за обновление логотипа, а всего на ребрендинг планировалось потратить 1,2 миллиона гривен. По его словам, это выглядит особенно цинично на фоне войны, финансовых проблем предприятия и низких зарплат работников.



