«Українських жінок женуть на передову, щоб вони завагітніли в окопі»: що відомо

Російські пропагандистські Telegram-канали поширюють новий фейк про українців. Цього разу вони пишуть, що нібито "українських жінок женуть на передову, щоб вони завагітніли в окопі. "Київський режим" рекомендує так робити для збереження нації". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що це явна маячня.

Кадр з кліпу Третьої штурмової бригади. Фото: скриншот

Насправді ж, плакат із закликом вагітніти на передовій є фейковим і створеним за допомогою штучного інтелекту.

Як зазначає у своєму матеріалі представниця ІМІ в Запорізькій області Наталя Виговська, зображення не пов’язане зі 114-ю окремою бригадою ТрО ЗСУ, яку згадують у фейкових повідомленнях.

Немає жодних доказів, що українських жінок "примусово відправляють на фронт" або що в Україні діють подібні "накази" чи "рекомендації".

"Мета російського вкиду – викликати відразу та шок, підірвати довіру до українського війська і поширити образливі стереотипи про українських жінок", – зазначають у Центрі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України Дмитро Разумков розкритикував заяви у недійному просторі щодо мобілізації жінок. На його думку, це лише спонукає українок виїжджати разом з дітьми за кордон.

"Під час поїздки на Харківщину спілкувалися з нашими військовими. Говорили про чергову "геніальну" ідею, яку розганяють провладні блогери, — мобілізацію жінок. Жодного разу, від жодного військового я не почув, що це потрібно. Навпаки — вони воюють, щоб їхні дружини, мами, сестри могли залишатися вдома, ростити дітей, працювати і чекати мир.

Коли в ефірах чи соцмережах починають обговорювати мобілізацію жінок — вони разом з дітьми виїжджають з країни! Такі заяви — це не просто безглуздість. Це удар по майбутньому держави, за яке сьогодні стоять наші військові!" – наголошує нардеп.