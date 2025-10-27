Народний депутат України Дмитро Разумков розкритикував заяви у недійному просторі щодо мобілізації жінок. На його думку, це лише спонукає українок виїжджати разом з дітьми за кордон.

У Раді обурені: заяви про мобілізацію жінок шкодять і тилу, і фронту

"Під час поїздки на Харківщину спілкувалися з нашими військовими. Говорили про чергову "геніальну" ідею, яку розганяють провладні блогери, — мобілізацію жінок.

Жодного разу, від жодного військового я не почув, що це потрібно. Навпаки — вони воюють, щоб їхні дружини, мами, сестри могли залишатися вдома, ростити дітей, працювати і чекати мир.

Коли в ефірах чи соцмережах починають обговорювати мобілізацію жінок — вони разом з дітьми виїжджають з країни!

Такі заяви — це не просто безглуздість. Це удар по майбутньому держави, за яке сьогодні стоять наші військові!" – наголошує нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова ради резервістів ЗСУ Тимочко закликає жінок активно долучатися до служби в армії. Він наголошує, що жінкам не треба "ховатися" за чоловіків, а необхідно активно залучатися до захисту держави та не уникати військової служби, виконуючи завдання нарівні з чоловіками.

На його думку, така позиція допоможе подолати стереотипи щодо "жіночих" та "чоловічих" професій у війську і значно зменшить суспільний спротив щодо можливого призову жінок у майбутньому. За його словами, формування резерву серед жінок є цілком логічним і передбаченим законодавством процесом.

Тимочко підкреслив, що держава має вести облік певних спеціальностей, які можуть стати в пригоді під час мобілізації — серед них медики, сестри медичні, бухгалтери, юристи та інші фахівці. На його думку, вважати, що якісь професії "чоловічі" або "жіночі", неправильно, оскільки жінки здатні ефективно виконувати низку завдань у війську, як на фронті, так і у тилових підрозділах.