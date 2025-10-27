Народный депутат Украины Дмитрий Разумков раскритиковал заявления в недействительном пространстве по мобилизации женщин. По его мнению, это только побуждает украинок выезжать вместе с детьми за границу.

В Раде возмущены: заявления о мобилизации женщин вредят и тылу, и фронту

"Во время поездки на Харьковщину общались с нашими военными. Говорили об очередной "гениальной" идее, разгоняемой провластными блогерами, — мобилизации женщин.

Ни разу, ни от одного военного я не услышал, что это нужно. Напротив, они воюют, чтобы их жены, мамы, сестры могли оставаться дома, растить детей, работать и ждать мир.

Когда в эфирах или соцсетях начинают обсуждать мобилизацию женщин, они вместе с детьми уезжают из страны!

Такие заявления – это не просто бессмысленность. Это удар по будущему государства, за которое сегодня стоят наши военные!" – подчеркивает нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава совета резервистов ВСУ Тимочко призывает женщин активно приобщаться к службе в армии. Он отмечает, что женщинам не нужно "прятаться" за мужчин, а необходимо активно вовлекаться в защиту государства и не избегать военной службы, выполняя задачи наравне с мужчинами.

По его мнению, такая позиция поможет преодолеть стереотипы о "женских" и "мужских" профессиях в армии и значительно уменьшит общественное сопротивление возможному призыву женщин в будущем. По его словам, формирование резерва среди женщин является вполне логичным и предусмотренным законодательством процессом.

Тимочко подчеркнул, что государство должно вести учет определенных специальностей, которые могут пригодиться во время мобилизации — среди них медики, медицинские сестры, бухгалтеры, юристы и другие специалисты. По его мнению, считать, что какие-то профессии "мужские" или "женские", неправильно, поскольку женщины способны эффективно выполнять ряд задач в армии, как на фронте, так и в тыловых подразделениях.