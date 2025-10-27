«Украинских женщин гонят на передовую, чтобы они забеременели в окопе»: что известно

Российские пропагандистские Telegram-каналы распространяют новый фейк об украинцах. На этот раз они пишут, что якобы "украинские женщины гонят на передовую, чтобы они забеременели в окопе. "Киевский режим" рекомендует так поступать для сохранения нации". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это явный бред.

Кадр из клипа Третьей штурмовой бригады. Фото: скриншот

На самом же деле, плакат с призывом беременнеть на передовой фейковым и созданным с помощью искусственного интеллекта.

Как отмечает в своем материале представительница ИМИ в Запорожской области Наталья Выговская, изображение не связано со 114-й отдельной бригадой ТРО ВСУ, которую упоминают в фейковых сообщениях.

Нет доказательств, что украинских женщин "принудительно отправляют на фронт" или что в Украине действуют подобные "приказы" или "рекомендации".

"Цель российского вброса – вызвать сразу и шок, подорвать доверие к украинскому войску и распространить оскорбительные стереотипы об украинских женщинах", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Дмитрий Разумков раскритиковал заявления в недействительном пространстве по мобилизации женщин. По его мнению, это только побуждает украинок выезжать вместе с детьми за границу.

"Во время поездки на Харьковщину общались с нашими военными. Говорили об очередной "гениальной" идее, которую разгоняют провластные блоггеры, — мобилизацию женщин. Ни разу, ни от одного военного я не услышал, что это нужно. Напротив — они воюют, чтобы их жены, мамы, сестры могли оставаться дома, дома.

Когда в эфирах или соцсетях начинают обсуждать мобилизацию женщин, они вместе с детьми уезжают из страны! Такие заявления – это не просто бессмысленность. Это удар по будущему государства, за которое сегодня стоят наши военные!" – отмечает нардеп.