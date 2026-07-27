Українцю загрожує довічний термін через різанину під час доставлення до ТЦК

У Вінницькій області зафіксовано випадок відкритої збройної агресії цивільної особи проти представників Збройних Сил України. Фігурант інциденту перебував у статусі розшукуваного через ігнорування правил мобілізаційного законодавства.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Як офіційно поінформували у Вінницькому обласному ТЦК та СП, інцидент трапився 25 липня 2026 року, коли військовозобов'язаний, який ухилявся від виконання обов'язків, скоїв замах на життя члена мобілізаційної групи. Конфліктна ситуація загострилася під час транспортування чоловіка до службового приміщення.

"Під час доставлення до ТЦК та СП для подальшого уточнення військово-облікових даних порушник військового обліку почав поводитись агресивно, — зазначили у пресцентрі установи, відновлюючи хронологію нападу. — Він нецензурно висловлювався щодо військовослужбовців, дістав розкладний ніж та завдав поранення одному з них".

Пораненому армійцю оперативно надали необхідний медичний супровід. Наразі лікарі констатують, що "його стан здоров'я оцінюється як задовільний".

Реакція правоохоронних органів на цей злочин була миттєвою. Зловмисника одразу знешкодили та ізолювали:

"За фактом нападу на військовослужбовця відкрито кримінальне провадження, — резюмували в обласному військкоматі, наголошуючи на суворості покарання за подібні дії. — Нападника затримано у порядку, який визначений чинним законодавством. Йому загрожує відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу".

У відомстві також вкотре звернулися до громадян із застереженням, що будь-які протиправні дії, спрямовані на зрив мобілізаційних заходів, побиття чи замах на життя захисників, тягнуть за собою суворе кримінальне покарання — "може каратися позбавленням волі аж до довічного ув'язнення".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у польському місті Вроцлав зафіксовано черговий випадок агресії проти громадян України на ґрунті національної приналежності. Жертвами зухвалого нападу стала молода пара.