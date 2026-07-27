Українцю загрожує довічний термін через різанину під час доставлення до ТЦК

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Недилько Ксения
У Вінницькій області зафіксовано випадок відкритої збройної агресії цивільної особи проти представників Збройних Сил України. Фігурант інциденту перебував у статусі розшукуваного через ігнорування правил мобілізаційного законодавства.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Як офіційно поінформували у Вінницькому обласному ТЦК та СП, інцидент трапився 25 липня 2026 року, коли військовозобов'язаний, який ухилявся від виконання обов'язків, скоїв замах на життя члена мобілізаційної групи. Конфліктна ситуація загострилася під час транспортування чоловіка до службового приміщення.
Пораненому армійцю оперативно надали необхідний медичний супровід. Наразі лікарі констатують, що "його стан здоров'я оцінюється як задовільний".
Реакція правоохоронних органів на цей злочин була миттєвою. Зловмисника одразу знешкодили та ізолювали:
У відомстві також вкотре звернулися до громадян із застереженням, що будь-які протиправні дії, спрямовані на зрив мобілізаційних заходів, побиття чи замах на життя захисників, тягнуть за собою суворе кримінальне покарання — "може каратися позбавленням волі аж до довічного ув'язнення".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у польському місті Вроцлав зафіксовано черговий випадок агресії проти громадян України на ґрунті національної приналежності. Жертвами зухвалого нападу стала молода пара.