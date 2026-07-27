Новий скандал з українцями у Польщі: молода пара отримала важкі травми через мову

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Недилько Ксения
У польському місті Вроцлав зафіксовано черговий випадок агресії проти громадян України на ґрунті національної приналежності. Жертвами зухвалого нападу стала молода пара.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Інцидент трапився неподалік торгової точки, де зловмисники звернули увагу на специфіку мовлення молодих людей.
Внаслідок агресивних дій хуліганів обоє молодих людей отримали значні тілесні ушкодження та потребували екстреної допомоги медиків. Найбільше постраждала дівчина:
Крім цього, за попередніми оцінками фахівців, "в обох постраждалих підозрюють струс мозку".
Родина побитих українців наразі намагається привернути увагу громадськості та ЗМІ до цієї трагедії. Жінка переконана, що лише публічність допоможе притягнути винних до відповідальності, адже мати українки закликала максимально поширити інформацію, щоб напад не залишився безкарним.
На цей час правоохоронні органи країни ще не оприлюднили результатів розслідування — офіційних повідомлень польської поліції про обставини інциденту наразі немає.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія може готувати масштабну провокацію проти країн східного флангу НАТО за допомогою захоплених в Україні безпілотників. З таким попередженням виступив віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, а аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають такий сценарій цілком ймовірним.