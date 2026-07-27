Новий скандал з українцями у Польщі: молода пара отримала важкі травми через мову

У польському місті Вроцлав зафіксовано черговий випадок агресії проти громадян України на ґрунті національної приналежності. Жертвами зухвалого нападу стала молода пара.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Інцидент трапився неподалік торгової точки, де зловмисники звернули увагу на специфіку мовлення молодих людей.

Напад стався біля одного з магазинів, повідомила мати потерпілої дівчини, відновлюючи хронологію подій. За словами матері дівчини, її доньку Настю та хлопця Максима атакували після того, як нападники почули український акцент.

Внаслідок агресивних дій хуліганів обоє молодих людей отримали значні тілесні ушкодження та потребували екстреної допомоги медиків. Найбільше постраждала дівчина:

"Моя донька зазнала тяжких травм, — розповіла жінка, описуючи серйозність наслідків для здоров'я доньки, — лікарі наклали їй шви на шию".

Крім цього, за попередніми оцінками фахівців, "в обох постраждалих підозрюють струс мозку".

Родина побитих українців наразі намагається привернути увагу громадськості та ЗМІ до цієї трагедії. Жінка переконана, що лише публічність допоможе притягнути винних до відповідальності, адже мати українки закликала максимально поширити інформацію, щоб напад не залишився безкарним.

На цей час правоохоронні органи країни ще не оприлюднили результатів розслідування — офіційних повідомлень польської поліції про обставини інциденту наразі немає.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія може готувати масштабну провокацію проти країн східного флангу НАТО за допомогою захоплених в Україні безпілотників. З таким попередженням виступив віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, а аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають такий сценарій цілком ймовірним.