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Новый скандал с украинцами в Польше: молодая пара получила тяжелые травмы из-за языка

Крик о помощи: мать пострадавшей во Вроцлаве украинки просит огласки, чтобы наказать нападающих

27 июля 2026, 10:54
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Недилько Ксения

В польском городе Вроцлав зафиксирован очередной случай агрессии против граждан Украины на почве национальной принадлежности. Жертвами дерзкого нападения стала молодая пара.

Новый скандал с украинцами в Польше: молодая пара получила тяжелые травмы из-за языка

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Инцидент произошел недалеко от торговой точки, где злоумышленники обратили внимание на специфику речи молодых людей.

Нападение произошло возле одного из магазинов, сообщила мать потерпевшей девушки, восстанавливая хронологию событий. По словам матери девушки, ее дочь Настю и Максима атаковали после того, как нападавшие услышали украинский акцент.

Новый скандал с украинцами в Польше: молодая пара получила тяжелые травмы из-за языка - фото 2

В результате агрессивных действий хулиганов оба молодых человека получили значительные телесные повреждения и нуждались в экстренной помощи медиков. Больше всего пострадала девушка:

"Моя дочь получила тяжелые травмы, — рассказала женщина, описывая серьезность последствий для здоровья дочери, — врачи наложили ей швы на шею".

Кроме этого, по предварительным оценкам специалистов, "у обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга".

Семья избитых украинцев пытается привлечь внимание общественности и СМИ к этой трагедии. Женщина убеждена, что только публичность поможет привлечь виновных к ответственности, ведь мать украинки призвала максимально распространить информацию, чтобы нападение не осталось безнаказанным.

В настоящее время правоохранительные органы страны еще не обнародовали результаты расследования — официальных сообщений польской полиции об обстоятельствах инцидента пока нет.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что Россия может готовить масштабную провокацию против стран восточного фланга НАТО с помощью захваченных в Украине беспилотников. С таким предупреждением выступил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, а аналитики Института изучения войны (ISW) считают такой сценарий вполне вероятным.



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