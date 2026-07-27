Новый скандал с украинцами в Польше: молодая пара получила тяжелые травмы из-за языка

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Недилько Ксения
В польском городе Вроцлав зафиксирован очередной случай агрессии против граждан Украины на почве национальной принадлежности. Жертвами дерзкого нападения стала молодая пара.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Инцидент произошел недалеко от торговой точки, где злоумышленники обратили внимание на специфику речи молодых людей.
В результате агрессивных действий хулиганов оба молодых человека получили значительные телесные повреждения и нуждались в экстренной помощи медиков. Больше всего пострадала девушка:
Кроме этого, по предварительным оценкам специалистов, "у обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга".
Семья избитых украинцев пытается привлечь внимание общественности и СМИ к этой трагедии. Женщина убеждена, что только публичность поможет привлечь виновных к ответственности, ведь мать украинки призвала максимально распространить информацию, чтобы нападение не осталось безнаказанным.
В настоящее время правоохранительные органы страны еще не обнародовали результаты расследования — официальных сообщений польской полиции об обстоятельствах инцидента пока нет.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что Россия может готовить масштабную провокацию против стран восточного фланга НАТО с помощью захваченных в Украине беспилотников. С таким предупреждением выступил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, а аналитики Института изучения войны (ISW) считают такой сценарий вполне вероятным.