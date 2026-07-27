Украинцу грозит пожизненный срок из-за резни во время доставки в ТЦК

В Винницкой области зафиксирован случай открытой вооруженной агрессии гражданского лица против представителей Вооруженных сил Украины. Фигурант инцидента находился в статусе разыскиваемого из-за игнорирования правил мобилизационного законодательства.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Как официально проинформировали в Винницком областном ТЦК и СП, инцидент произошел 25 июля 2026 года, когда военнообязанный, уклонявшийся от исполнения обязанностей, покушался на жизнь члена мобилизационной группы. Конфликтная ситуация обострилась при транспортировке мужчины в служебное помещение.

"Во время доставки в ТЦК и СП для дальнейшего уточнения военно-учетных данных нарушитель военного учета начал вести себя агрессивно, — отметили в пресс-центре учреждения, восстанавливая хронологию нападения. — Он нецензурно высказывался по поводу военнослужащих, получил раскладной нож и нанес ранение одному из них".

Раненому армейцу оперативно предоставили необходимое медицинское сопровождение. В настоящее время врачи констатируют, что "его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное".

Реакция правоохранительных органов на это преступление была мгновенной. Злоумышленника сразу обезвредили и изолировали:

"По факту нападения на военнослужащего открыто уголовное производство, — резюмировали в областном военкомате, отмечая строгость наказания за подобные действия. — Нападающий задержан в порядке, определенном действующим законодательством. Ему грозит ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса".

В ведомстве также обратились к гражданам с предупреждением, что любые противоправные действия, направленные на срыв мобилизационных мер, избиение или покушение на жизнь защитников, влекут за собой суровое уголовное наказание — "может караться лишением свободы вплоть до пожизненного заключения".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в польском городе Вроцлав зафиксирован очередной случай агрессии против граждан Украины на почве национальной принадлежности. Жертвами дерзкого нападения стала молодая пара.