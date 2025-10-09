Народний депутат України Дмитро Разумков обурюється тим, що відбувається у Верховній Раді, а також діями президента України Володимира Зеленського. Він наголошує на тому, що права ВПО з окупованих територій мають бути рівними з усіма іншими переселенцями.

«Українці виїжджають із держави» – у Раді обурюються поведінкою президента

"Невже в Парламенті не знайдеться хоча б 226 депутатів, готових захищати інтереси людей!? У сесійній залі ухвалюються закони, які не вирішують жодної з реальних проблем, а навіть можуть створювати нові. Верховна Рада витрачає час на другорядні теми поки так і не ухваленими залишаються рішення, яких потребують тисячі українців, що втратили житло, бізнес, майно через війну! Але навіть вже прийняті важливі закони місяцями лежать без підпису президента! Наприклад, законопроєкт, що прирівнює права людей, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, до тих, хто живе на території вільної України, і дозволяє їм отримати компенсацію", – обурюється нардеп.

За його словами, це — неповага до людей, які пережили Маріуполь, Бердянськ, Бахмут, Авдіївку.

"Поки влада грає в політику, а не вирішує проблеми громадян — українці виїжджають із держави. Парламент має робити життя людей кращим і захищати їхні права. Але на практиці робота Ради йде у зворотному напрямку. З року в рік формується бюджет із дірками в сотні мільярдів гривень. Ми з командою "Розумної Політики" про це попереджали. Тоді в сесійній залі сміялися. А потім не було чим платити за зброю і зарплати військовим! Цьогорічна діра — вже 750 мільярдів гривень. Якщо так піде далі, у 2026 році буде вже трильйон. Потрібно змінювати підходи. І починати — з Офісу президента!" – наголосив Разумков.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що по 2 мільйони гривень отримають не всі переселенці: кому в першу чергу компенсують втрату житла.