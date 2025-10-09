Народный депутат Украины Дмитрий Разумков возмущается происходящим в Верховной Раде, а также действиями президента Украины Владимира Зеленского. Он отмечает, что права ВПЛ с оккупированных территорий должны быть равными со всеми другими переселенцами.

«Украинцы уезжают из государства» – в Раде возмущаются поведением президента

"Неужели в Парламенте не найдется хотя бы 226 депутатов, готовых защищать интересы людей? В сессионном зале принимаются законы, которые не решают никакую реальную проблему, а даже могут создавать новые. Верховная Рада тратит время на второстепенные темы пока так и не принятыми остаются решения, в которых нуждаются тысячи украинцев, потерявших жилье, бизнес, имущество из-за войны! Но даже принятые важные законы месяцами лежат без подписи президента! Например, законопроект, приравнивающий права людей, потерявших жилье на временно оккупированных территориях, к живущим на территории свободной Украины и позволяющий им получить компенсацию", – возмущается нардеп.

По его словам, это — неуважение к людям, пережившим Мариуполь, Бердянск, Бахмут, Авдеевку.

"Пока власть играет в политику, а не решает проблемы граждан — украинцы уезжают из государства. Парламент должен делать жизнь людей лучше и защищать их права. Но на практике работа Совета идет в обратном направлении. Из года в год формируется бюджет с дырками в сотни миллиардов гривен. Мы с командой "Разумной Политики" об этом предупреждали. Тогда в сессионном зале смеялись. А потом нечем было платить за оружие и зарплаты военным! Нынешняя дыра — уже 750 миллиардов гривен. Если так пойдет дальше, в 2026 году будет уже триллион. Необходимо изменять подходы. И начинать – с Офиса президента!" – подчеркнул Разумков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по 2 миллиона гривен получат не все переселенцы: кому в первую очередь компенсируют потерю жилья.