logo

BTC/USD

122203

ETH/USD

4357.56

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы «Украинцы уезжают из государства» – в Раде возмущаются поведением президента
commentss НОВОСТИ Все новости

«Украинцы уезжают из государства» – в Раде возмущаются поведением президента

Дмитрий Разумков подчеркивает, что ВПЛ с оккупированных территорий имеют право получить компенсацию за потерянное жилье

9 октября 2025, 13:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков возмущается происходящим в Верховной Раде, а также действиями президента Украины Владимира Зеленского. Он отмечает, что права ВПЛ с оккупированных территорий должны быть равными со всеми другими переселенцами.

«Украинцы уезжают из государства» – в Раде возмущаются поведением президента

«Украинцы уезжают из государства» – в Раде возмущаются поведением президента

"Неужели в Парламенте не найдется хотя бы 226 депутатов, готовых защищать интересы людей?

В сессионном зале принимаются законы, которые не решают никакую реальную проблему, а даже могут создавать новые. Верховная Рада тратит время на второстепенные темы пока так и не принятыми остаются решения, в которых нуждаются тысячи украинцев, потерявших жилье, бизнес, имущество из-за войны!

Но даже принятые важные законы месяцами лежат без подписи президента! Например, законопроект, приравнивающий права людей, потерявших жилье на временно оккупированных территориях, к живущим на территории свободной Украины и позволяющий им получить компенсацию", – возмущается нардеп.

По его словам, это — неуважение к людям, пережившим Мариуполь, Бердянск, Бахмут, Авдеевку.

"Пока власть играет в политику, а не решает проблемы граждан — украинцы уезжают из государства.

Парламент должен делать жизнь людей лучше и защищать их права. Но на практике работа Совета идет в обратном направлении. Из года в год формируется бюджет с дырками в сотни миллиардов гривен. Мы с командой "Разумной Политики" об этом предупреждали. Тогда в сессионном зале смеялись. А потом нечем было платить за оружие и зарплаты военным!

Нынешняя дыра — уже 750 миллиардов гривен. Если так пойдет дальше, в 2026 году будет уже триллион.

Необходимо изменять подходы. И начинать – с Офиса президента!" – подчеркнул Разумков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по 2 миллиона гривен получат не все переселенцы: кому в первую очередь компенсируют потерю жилья.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости