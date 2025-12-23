Україна вимагає екстрадиції з Польщі російського «чорного археолога», який нищив культурну спадщину у Криму

Україна офіційно звернулася до Польщі з вимогою екстрадиції російського археолога, якого підозрюють у проведенні незаконних археологічних розкопок на території тимчасово окупованого Криму. Дії вченого, за даними слідства, завдали непоправної шкоди українській культурній спадщині.

Київ добивається екстрадиції з Польщі вченого РФ за незаконні розкопки в окупованому Криму

Про це повідомляє польське видання RMF24 з посиланням на власні джерела. Інформацію також підтверджує "Європейська правда".

За даними журналістів, запит України на екстрадицію громадянина РФ Александра Б. надійшов до Окружної прокуратури Варшави, яка вже розпочала відповідні процедури.

Що відбуватиметься далі

Польська сторона спершу перевірить, чи відповідає український запит усім формальним вимогам. Після цього буде оцінено, чи існують підстави для відмови в екстрадиції.

Прокуратура сформує власну позицію та передасть матеріали до суду разом із запитом України. Очікується, що паралельно буде подано клопотання про продовження тримання під вартою, адже нинішній термін арешту спливає 13 січня.

Остаточне рішення щодо екстрадиції ухвалюватиме польський суд.

Кого саме вимагає Україна

Ймовірно, йдеться про Олександра Бутягіна – російського археолога, якому у листопаді 2024 року Служба безпеки України заочно оголосила підозру. За версією слідства, він займався незаконними розкопками в окупованому Криму, фактично працюючи в інтересах держави-агресора.

Про затримання російського вченого стало відомо на початку грудня. Його взяли під варту в одному з готелів Варшави під час поїздки Європою, де він читав лекції.

Реакція Кремля

У Росії затримання археолога вже назвали "свавіллям". У Кремлі заявили, що працюватимуть над його звільненням, однак жодних юридичних аргументів на захист дій вченого не навели.

В Україні ж наголошують: незаконні археологічні роботи на окупованих територіях є злочином та порушенням міжнародного права.

