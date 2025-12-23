Украина требует экстрадиции из Польши российского «черного археолога», уничтожавшего культурное наследие в Крыму

Украина официально обратилась в Польшу с требованием экстрадиции российского археолога , подозреваемого в проведении незаконных археологических раскопок на территории временно оккупированного Крыма. Действия ученого, по данным следствия, нанесли непоправимый ущерб украинскому культурному наследию .

Киев добивается экстрадиции из Польши ученого РФ за незаконные раскопки в оккупированном Крыму

Об этом сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на собственные источники. Информацию также подтверждает Европейская правда.

По данным журналистов, запрос Украины на экстрадицию гражданина РФ Александра Б. поступил в Окружную прокуратуру Варшавы , которая уже приступила к соответствующим процедурам.

Что будет происходить дальше

Польская сторона сначала проверит, отвечает ли украинский запрос всем формальным требованиям . После этого будет оценено, есть ли основания для отказа в экстрадиции.

Прокуратура сформирует свою позицию и передаст материалы в суд вместе с запросом Украины. Ожидается, что параллельно будет подано ходатайство о продлении содержания под стражей , ведь нынешний срок ареста истекает 13 января .

Окончательное решение об экстрадиции будет принимать польский суд .

Кого именно требует Украина

Вероятно, речь идет об Александре Бутягине – российском археологе, которому в ноябре 2024 года Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение . По версии следствия он занимался незаконными раскопками в оккупированном Крыму, фактически работая в интересах государства-агрессора.

О задержании русского учёного стало известно в начале декабря. Его взяли под стражу в одном из отелей Варшавы во время поездки по Европе, где он читал лекции.

Реакция Кремля

В России задержание археолога уже назвали "произволом" . В Кремле заявили, что будут работать над его увольнением, однако никаких юридических аргументов в защиту действий ученого не привели.

В Украине же отмечают: незаконные археологические работы на оккупированных территориях являются преступлением и нарушением международного права.

