УГКЦ проти «львівського Вавилону»: священник вимагає винести заклади інтимного характеру за межі міста

У Львові спалахнула нова публічна дискусія довкола морального обличчя міста. Доктор богослов’я та клірик Української греко-католицької церкви Юстин Бойко в інтерв’ю "Великий Львів" закликав міську владу винести борделі за межі міста або щонайменше прибрати їх із центральної частини.

Скандал у Львові: в УГКЦ закликали прибрати борделі з центру міста

За словами священнослужителя, розміщення подібних закладів у історичному центрі є неприпустимим, зокрема з огляду на символічне значення окремих локацій. Він нагадав, що саме у центрі Львова в 1941 році була проголошена українська державність, і наголосив, що такі місця мають залишатися простором історичної пам’яті та гідності.

Отець Юстин заявив, що ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну помічав зростання кількості закладів сумнівної репутації в центральній частині міста. Зокрема, він згадав вулицю Руську, де, за його словами, функціонують кілька борделів. Священник також висловив переконання, що Львів став місцем приїзду іноземців, які нібито шукали тут послуг інтимного характеру.

Бойко зазначив, що неодноразово звертався до міської влади з проханням "упорядкувати" ситуацію та винести такі заклади за межі міста. Втім, за його словами, його ініціативи не отримали підтримки — у відповідь він чув мовчання або насмішки.

Окремо клірик акцентував на тому, що центральними вулицями Львова щодня проходять кортежі із загиблими українськими військовими. Він підкреслив, що не розуміє, як на "святому шляху" можуть сусідити прощання з полеглими захисниками та діяльність закладів інтимного характеру.

На думку отця Юстина, війна зупинила подальше розширення того, що він назвав "Вавилоном", який нібито почав формуватися у Львові до 2022 року. Він повторно звернувся до міської влади із закликом розглянути можливість перенесення або принаймні обмеження діяльності таких закладів у центральній частині міста.

Офіційної реакції Львівської міської ради на ці заяви станом на момент публікації не оприлюднено.

