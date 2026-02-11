УГКЦ против «львовского Вавилона»: священник требует вынести заведения интимного характера за пределы города

Во Львове вспыхнула новая публичная дискуссия вокруг нравственного лица города. Доктор богословия и клирик Украинской греко-католической церкви Юстин Бойко в интервью "Великий Львов" призвал городские власти вынести бордели за пределы города или, по меньшей мере, убрать их из центральной части.

Скандал во Львове: в УГКЦ призвали убрать бордели из центра города

По словам священнослужителя, размещение подобных заведений в историческом центре недопустимо, в частности, учитывая символическое значение отдельных локаций. Он напомнил, что именно в центре Львова в 1941 году была провозглашена украинская государственность, и отметил, что такие места должны оставаться простором исторической памяти и достоинства.

Отец Юстин заявил, что еще до полномасштабного вторжения России в Украину подмечал рост количества заведений сомнительной репутации в центральной части города. В частности, он упомянул улицу Русскую, где, по его словам, функционируют несколько борделей. Священник также убежден, что Львов стал местом приезда иностранцев, якобы искавших здесь услуг интимного характера.

Бойко отметил, что неоднократно обращался к городским властям с просьбой "упорядочить" ситуацию и вынести такие заведения за пределы города. Впрочем, по его словам, его инициативы не получили поддержки – в ответ он слышал молчание или насмешки.

Отдельно клирик акцентировал внимание на том, что по центральным улицам Львова ежедневно проходят кортежи с погибшими украинскими военными. Он подчеркнул, что не понимает, как на "святом пути" могут соседствовать прощание с павшими защитниками и деятельность заведений интимного характера.

По мнению отца Юстина, война остановила дальнейшее расширение того, что он назвал "Вавилоном", который якобы начал формироваться во Львове до 2022 года. Он повторно обратился к городским властям с призывом рассмотреть возможность переноса или, по крайней мере, ограничения деятельности таких заведений в центральной части города.

Официальная реакция Львовского городского совета на эти заявления по состоянию на момент публикации не обнародована.

