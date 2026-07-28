Удар по ФОПах та дорожчі посилки: нардеп звинуватив чотирьох посадовців у підписанні нових зобов'язань перед МВФ

В оновленому меморандумі з МВФ для українців знову прописали чергове підвищення податків та подальше зростання тарифів, про що заявив народний депутат Дмитро Разумков.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За словами політика, нещодавні заяви влади про відтермінування ПДВ для ФОПів та оподаткування посилок були лише тимчасовою ілюзією перемоги.

"Ці питання знову повертаються, — наголошує парламентар, — бо саме такі зобов'язання влада взяла на себе, підписавши меморандум з МВФ!".

Він додав, що відповідальність за це лежить не лише на авторах документа, а й на всіх політичних силах, які висловили підтримку нинішньому уряду.

Депутат вважає такі дії відвертим цинізмом на тлі обіцянок знизити податковий тиск, які лунали на початку повномасштабного вторгнення. На практиці ж бізнес отримав спочатку повернення довоєнних ставок, потім їх збільшення, а тепер готується до нового етапу.

"Тепер підприємців готують до нового удару, — підкреслює Разумков, — який вони вже можуть не пережити: запровадження ПДВ для ФОПів".

Окремим фінансовим тягарем стане оподаткування міжнародних посилок, через що їхня ціна може підскочити на 80%, хоча для багатьох бідних сімей це єдиний шанс купити дешеві речі.

Замість подолання корупційних схем та оптимізації державних витрат керівництво країни обрало найлегшу траєкторію.

"Замість боротьби з корупцією і скорочення неефективних видатків, — констатує нардеп, — знову обирається найпростіший шлях – перекласти фінансовий тягар на українців!".

Згадав він і затягування з підписанням закону про податок на продаж вживаних речей, яке пояснює виключно страхом влади втратити електоральні рейтинги.

Фінальну відповідальність за погіршення умов для громадян політик покладає на конкретних посадовців, чиї автографи скріплюють міжнародні домовленості.

"Під меморандумом з МВФ стоять підписи президента, голови Національного банку, прем'єр-міністра і міністра фінансів. Саме ці чотири людини, — резюмує Дмитро Разумков, — несуть відповідальність за те, що українцям знову будуть лізти до кишень".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардеп Бужанський розкритикував політиків через рішення МОЗ щодо медичного канабісу та ПТСР.