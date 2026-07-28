«Цинічно брехали»: Максим Бужанський емоційно відреагував на спекуляції нардепів

Міністерство охорони здоров'я України наразі утрималося від включення посттравматичного стресового розладу (ПТСР) до переліку станів, за яких пацієнтам може призначатися медичний канабіс. У профільному відомстві таку позицію аргументували браком одностайності у світовій медичній спільноті. За інформацією представників МОЗ, дані профільних досліджень щодо дієвості таких препаратів при ПТСР залишаються неоднозначними, а частина авторитетних міжнародних протоколів взагалі не рекомендує подібну терапію.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

Рішення міністерства спровокувало гостру реакцію в політичних колах, зокрема з боку тих, хто від початку скептично ставився до ухваленого законодавства.

Народний депутат України Максим Бужанський відреагував на цю подію у своєму фірмовому стилі, розпочавши допис словами: "Рубрика — А я попереджав!". Парламентар переконаний, що відсутність ПТСР у фінальному списку показань демонструє маніпулятивність попередніх заяв його колег по Верховній Раді.

"Виходить, усі ті чудові хлопчики та дівчатка з "Голосу" і не тільки, які спекулювали стражданнями наших військових, — емоційно підкреслив законодавець, вказуючи на невідповідність між обіцянками ініціаторів закону та реальним рішенням медиків, — яким для реабілітації потрібен медичний канабіс — брехали".

На думку Бужанського, лобісти законопроєкту свідомо використовували тему психологічної реабілітації ветеранів війни для досягнення власних цілей, які далекі від турботи про здоров'я захисників.

"Цинічно брехали, прикриваючи пораненими військовими свою комерційну шкуру, — резюмував народний депутат, завершивши своє звернення до підписників риторичним запитанням. — Ну в цьому ж не було й тіні сумнівів, правда?".

Цей прецедент знову розпалив запеклі дискусії навколо практичного впровадження закону про легалізацію медичних конопель в Україні та реальних категорій пацієнтів, які зможуть отримати до них доступ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Чехії Петр Павел підписав поправку до Кримінального кодексу. Про це повідомляє Irozhlas з посиланням на офіційний сайт президента.

Законопроект надає більший пріоритет альтернативним покаранням та частково декриміналізує деякі діяння, такі як несплата аліментів. Правила вирощування та зберігання канабісу також будуть пом'якшені. Законопроект також запроваджує чітку криміналізацію пропаганди комуністичного руху.