«Цинично лгали»: Максим Бужанский эмоционально отреагировал на спекуляции нардепов

Министерство здравоохранения Украины воздержалось от включения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в перечень состояний, при которых пациентам может назначаться медицинский каннабис. В профильном ведомстве такую позицию аргументировали нехваткой единодушия в мировом медицинском сообществе. По информации представителей Минздрава, данные профильных исследований действенности таких препаратов при ПТСР остаются неоднозначными, а часть авторитетных международных протоколов вообще не рекомендует подобную терапию.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

Решение министерства спровоцировало острую реакцию в политических кругах, в частности, со стороны тех, кто изначально скептически относился к принятому законодательству.

Народный депутат Украины Максим Бужанский отреагировал на это событие в своем фирменном стиле, начав сообщение словами: "Рубрика — А я предупреждал!". Парламентарий убежден, что отсутствие ПТСР в финальном списке показаний демонстрирует манипулятивность предварительных заявлений его коллег по Верховной Раде.

"Получается, все те замечательные мальчики и девочки из "Голоса" и не только, которые спекулировали страданиями наших военных, — эмоционально подчеркнул законодатель, указывая на несоответствие между обещаниями инициаторов закона и реальным решением медиков, которым для реабилитации нужен медицинский каннабис — врали ".

По мнению Бужанского, лоббисты законопроекта сознательно использовали тему психологической реабилитации ветеранов войны для достижения собственных целей, которые далеки от заботы о здоровье защитников.

"Цинично лгали, прикрывая ранеными военными свою коммерческую шкуру, — резюмировал народный депутат, завершив свое обращение к подписчикам риторическим вопросом. — Ну, в этом же не было и тени сомнений, правда?".

Этот прецедент вновь разжег ожесточенные дискуссии вокруг практического внедрения закона о легализации медицинской конопли в Украине и реальных категорий пациентов, которые смогут получить к ней доступ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Чехии Петр Павел подписал поправку к Уголовному кодексу. Об этом сообщает Irozhlas со ссылкой на официальный сайт президента.

Законопроект предоставляет больший приоритет альтернативным наказаниям и частично декриминализирует некоторые действия, такие как неуплата алиментов. Правила выращивания и хранения каннабиса также будут смягчены. Законопроект также вводит четкую криминализацию пропаганды коммунистического движения.