«Цинично лгали»: Максим Бужанский эмоционально отреагировал на спекуляции нардепов

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Недилько Ксения
Министерство здравоохранения Украины воздержалось от включения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в перечень состояний, при которых пациентам может назначаться медицинский каннабис. В профильном ведомстве такую позицию аргументировали нехваткой единодушия в мировом медицинском сообществе. По информации представителей Минздрава, данные профильных исследований действенности таких препаратов при ПТСР остаются неоднозначными, а часть авторитетных международных протоколов вообще не рекомендует подобную терапию.
Максим Бужанский. Фото из открытых источников
Решение министерства спровоцировало острую реакцию в политических кругах, в частности, со стороны тех, кто изначально скептически относился к принятому законодательству.
Народный депутат Украины Максим Бужанский отреагировал на это событие в своем фирменном стиле, начав сообщение словами: "Рубрика — А я предупреждал!". Парламентарий убежден, что отсутствие ПТСР в финальном списке показаний демонстрирует манипулятивность предварительных заявлений его коллег по Верховной Раде.
По мнению Бужанского, лоббисты законопроекта сознательно использовали тему психологической реабилитации ветеранов войны для достижения собственных целей, которые далеки от заботы о здоровье защитников.
Этот прецедент вновь разжег ожесточенные дискуссии вокруг практического внедрения закона о легализации медицинской конопли в Украине и реальных категорий пациентов, которые смогут получить к ней доступ.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Чехии Петр Павел подписал поправку к Уголовному кодексу. Об этом сообщает Irozhlas со ссылкой на официальный сайт президента.
Законопроект предоставляет больший приоритет альтернативным наказаниям и частично декриминализирует некоторые действия, такие как неуплата алиментов. Правила выращивания и хранения каннабиса также будут смягчены. Законопроект также вводит четкую криминализацию пропаганды коммунистического движения.