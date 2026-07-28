Удар по ФЛПам и более дорогие посылки: нардеп обвинил четырех чиновников в подписании новых обязательств перед МВФ

В обновленном меморандуме с МВФ для украинцев снова прописали очередное повышение налогов и рост тарифов, о чем заявил народный депутат Дмитрий Разумков.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По словам политика, недавние заявления властей об отсрочке НДС для ФЛП и налогообложении посылок были лишь временной иллюзией победы.

"Эти вопросы снова возвращаются, — отмечает парламентарий, — потому что именно такие обязательства власти взяли на себя, подписав меморандум с МВФ!".

Он добавил, что ответственность за это лежит не только на авторах документа, но и на всех политических силах, выразивших поддержку нынешнему правительству.

Депутат считает такие действия откровенным цинизмом на фоне обещаний снизить налоговое давление, звучавшее в начале полномасштабного вторжения. На практике же бизнес получил сначала возврат довоенных ставок, затем их увеличение, а теперь готовится к новому этапу.

"Теперь предпринимателей готовят к новому удару, — подчеркивает Разумков, — который они уже могут не пережить: введение НДС для ФЛП".

Отдельным финансовым бременем станет налогообложение международных посылок, поэтому их цена может подскочить на 80%, хотя для многих бедных семей это единственный шанс купить дешевые вещи.

Вместо преодоления коррупционных схем и оптимизации государственных расходов руководство страны избрало самую легкую траекторию.

"Вместо борьбы с коррупцией и сокращения неэффективных расходов, — констатирует нардеп, — снова избирается самый простой путь – переложить финансовое бремя на украинцев!".

Вспомнил он и затягивание с подписанием закона о налоге на продажу подержанных вещей, объясняющее исключительно страхом власти потерять электоральные рейтинги.

Финальную ответственность за ухудшение условий для граждан политик возлагает на конкретных чиновников, автографы которых скрепляют международные договоренности.

"Под меморандумом с МВФ стоят подписи президента, главы Национального банка, премьер-министра и министра финансов. Именно эти четыре человека, – резюмирует Дмитрий Разумков, – несут ответственность за то, что украинцам снова будут лезть в карманы".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардеп Бужанский раскритиковал политиков из-за решений Минздрава по медицинскому каннабису и ПТСР .