У ЗСУ видалили допис з критикою Федорова: що було в скандальній публікації (ФОТО)

Командування Сил логістики Збройних сил України видалило зі своїх офіційних ресурсів публікацію, в якій містилася різка критика колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Перед повним видаленням допис кілька разів редагували, прибравши з нього згадки про ексміністра.

Командування Сил логістики видалило допис з критикою Федорова

У першій версії повідомлення Командування Сил логістики стверджувалося, що забезпечення української армії у першій половині 2026 року суттєво погіршилося. Автори публікації згадували виснаження резервів, нестачу фінансування, затримки з постачанням озброєння та спорядження, а також проблеми з контролем якості.

Також у тексті вказано, що ситуацію нібито вдалося стабілізувати лише після "своєчасного втручання" Верховного головнокомандувача ЗСУ. У тексті прямо зазначалося, що саме Олександр Сирський "сприяв відставці очільника Міноборони Михайла Федорова", намагаючись подолати бюрократичні проблеми у системі оборонного забезпечення.

Скриншот видаленого повідомлення Командування Сил логістики

Однак невдовзі після публікації текст почали змінювати. Спочатку з нього прибрали будь-які згадки про Федорова та його відставку, залишивши лише загальні формулювання щодо труднощів із забезпеченням війська. Згодом повідомлення повністю зникло з офіційних сторінок Командування Сил логістики.

Повідомлення Командування Сил логістики було видалено

Причини видалення публікації Командування Сил логістики не пояснювало.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто радив Зеленському звільнити Федорова.

Також "Коментарі" писали, що за інформацією видання The Guardian питання відставки Сирського вирішене.