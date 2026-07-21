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В ВСУ удалили сообщение с критикой Федорова: что было в скандальной публикации (ФОТО)

Из официальных ресурсов Сил логистики исчезло сообщение о проблемах с обеспечением армии и отставке Федорова.

21 июля 2026, 16:05
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Slava Kot

Командование сил логистики Вооруженных сил Украины удалило из своих официальных ресурсов публикацию, в которой содержалась резкая критика бывшего министра обороны Михаила Федорова. Перед полным удалением сообщение несколько раз редактировали, убрав с него упоминания об эксминистре.

В ВСУ удалили сообщение с критикой Федорова: что было в скандальной публикации (ФОТО)

Командование Сил логистики удалило сообщение с критикой Федорова

В первой версии сообщения Командования Сил логистики утверждалось, что обеспечение украинской армии в первой половине 2026 существенно ухудшилось. Авторы публикации упоминали истощение резервов, недостаток финансирования, задержки с поставкой вооружения и снаряжения, а также проблемы контроля качества.

Также в тексте указано, что ситуацию вроде бы удалось стабилизировать только после "своевременного вмешательства" Верховного главнокомандующего ВСУ. В тексте прямо указывалось, что именно Александр Сырский "способствовал отставке главы Минобороны Михаила Федорова", пытаясь преодолеть бюрократические проблемы в системе оборонного обеспечения.

В ВСУ удалили сообщение с критикой Федорова: что было в скандальной публикации (ФОТО) - фото 2

Скриншот удаленного сообщения Командование Сил логистики

Однако вскоре после публикации текст начали изменять. Сначала с него убрали какие-либо упоминания о Федорове и его отставке, оставив лишь общие формулировки по поводу трудностей с обеспечением войска. Впоследствии сообщение полностью исчезло с официальных страниц командования сил логистики.

В ВСУ удалили сообщение с критикой Федорова: что было в скандальной публикации (ФОТО) - фото 2

Сообщение Командование Сил логистики было удалено

Причины удаления публикации Командование сил логистики не объясняло.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто советовал Зеленскому уволить Федорова.

Также "Комментарии" писали, что по информации издания The Guardian вопрос отставки Сырского решен.



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